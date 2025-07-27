«Ощущаю эмоции, но несколько иначе». Безуглая заявила, что у нее синдром Аспергера

«Наше мышление действительно несколько иное. Я мыслю структурами, алгоритмами, верификацией. Те или иные факты, наблюдения накладываются друг на друга в единую базу данных, как в компьютере, и дальше выводится результат, который состоит из всех, по моему мнению, учтенных переменных», — написала она в комментарии к публикации Елены Шкарповой в Facebook.

По словам Безуглой, она «ощущает эмоции, но несколько иначе».

«И в основном это результат сознательной социализации. У меня высокий порог страха и тому подобное. Нам также очень трудно врать, я фактически не вру, но, конечно, могу ошибаться в суждениях», — добавила она.

Нардеп говорит, что «в обществе обидно видеть стигматизацию» психологических особенностей.

«Тем более — натягивание „совы на глобус“ со стигматизацией реальных, сложных психических болезней, когда мозг человека действительно „ломается“ из-за биохимических процессов внутри. Это такая же проблема, как больные легкие или сердце. Это совсем другое, чем иметь особый характер или особенности мышления (другую „операционную систему“) и т. д. », — написала она.

Синдром Аспергера — это расстройство аутистического спектра, которое характеризуется трудностями в социальном взаимодействии и коммуникации, а также ограниченными, повторяющимися интересами и поведением.

Люди с синдромом Аспергера обычно обладают нормальным или высоким уровнем интеллекта, у них нет задержек в развитии речи. Однако они могут испытывать трудности в понимании эмоций других людей и социальных сигналов.

26 июля Безуглая прокомментировала гибель нардепа от Голоса Ярослава Рущишина, заявив, что он во время полномасштабной войны «не поднимал никаких проблем обороны». В комментариях ее резко раскритиковали, подчеркнув, что подобные публикации являются неэтичными.

23 июня Безуглая позволила себе циничный выпад в адрес музыканта и военнослужащего Тараса Тополи, квартиру которого разрушила российская ракета. В своей публикации она назвала службу Тополи в армии «фейковой». В ответ Тополя собрал полмиллиона гривен «на психиатра» Безуглой.

18 июня общество возмутил еще один пост Безуглой. Тогда она назвала гибель от российской ракеты 31-летнего киевлянина Дмитрия Исаенко «кармой», потому что решила, что он пошел учиться в магистратуре, чтобы «откосить от армии».