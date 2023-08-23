Зеленский отреагировал на письмо политзаключенной крымской татарки, которую Россия удерживает в СИЗО Лефортово 23 августа, 17:41 Ление Умерова (Фото:Azeez Umerov / Facebook)

Президент Владимир Зеленский во время открытия саммита Крымской платформы в среду, 23 августа, рассказал историю крымской татарки Ление Умеровой, которую страна-агрессор незаконно удерживает в СИЗО Лефортово.

Глава государства напомнил, что гражданка Украины Ление Умерова удерживается в одном из самых жестоких российских следственных изоляторов уже более полугода, и кремлевский режим хочет заключить ее на 20 лет. «Преступление» Умеровой перед Россией в том, что она попыталась проехать к онкобольному отцу в оккупированный Крым, сказал Зеленский.



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Он добавил, что история Ление Умеровой — только один из множества примеров российских репрессий против украинцев в Крыму, крымскотатарского народа и мусульманского сообщества Крыма.

Зеленский подчеркнул, что от солидарности мирового сообщества зависит, когда будут снова свободны политзаключенные, захваченные оккупантами в Крыму.

«В недавнем письме Ление Умеровой сказано, что у слов достоинство и свобода нет цены. Это правда, они бесценны. Катастрофическая цена есть у промедления, страха, попыток успокоить агрессора игнорированием аннексии… Наступает время закрыть этот счет. Вся Украина будет свободной», — сказал президент.

Ранее Ление Умерова написала письмо Владимиру Зеленскому, в котором подчеркнула, что достоинство и свобода — самое ценное, что есть у украинцев.

Письмо Ление Умеровой / Инфографика: Azeez Umerov / Facebook

Российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря 2022 года после пересечения грузино-российской границы — она пыталась вернуться в оккупированный Крым к больному отцу. Россияне безосновательно обвинили девушку в «нарушении правил режимной зоны», отправили под административный арест за якобы «неповиновение полиции» и несколько месяцев удерживали в разных СИЗО Северной Осетии. В мае суд в Москве незаконно арестовал 25-летнюю Ление Умерову по сфабрикованному делу.

