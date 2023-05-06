В России арестовали 25-летнюю крымскую татарку. Ее обвиняют в «шпионаже» 6 мая, 00:56 Ление Умерова (Фото:Azeez Umerov / Facebook)

Суд в Москве арестовал 25-летнюю крымскую татарку Ление Умерову по обвинению в «шпионаже». Об этом сообщает издание Ґрати.

Ление Умерова провела пять месяцев в изоляторе в Северной Осетии, ей несколько раз продлевали административный арест. 4 мая сотрудники ФСБ страны-агрессора вывезли девушку в Москву, она находится в СИЗО Лефортово.



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Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец напомнил, что российские силовики задержали Ление Умерову 4 декабря 2022 года после пересечения грузинско-российской границы — она пыталась вернуться в оккупированный Крым к онкобольному отцу. Россияне безосновательно обвинили девушку в «нарушении правил режимной зоны», а затем отправили под административный арест за якобы «неповиновение полиции».

Брат Ление Азиз Умеров говорил Крым.Реалии, что девушку более трех месяцев удерживали в центре для иностранных граждан, а 13 марта ее удалось освободить по решению суда. Почти тут же Леине задержали полицейские якобы из-за отсутствия документов. Суд назначил ей административный арест, а затем еще по 15 суток ареста за то, что она не отдала вовремя телефон, потому что звонила родителям, и отказалась покидать конвойную машину.

Лубинец подчеркнул, что срок содержания девушки под стражей постоянно продлевали, чтобы сфабриковать против нее уголовное дело. Он потребовал немедленно освободить Ление Умерову и всех гражданских заложников и политзаключенных, которых российские оккупанты удерживают в Крыму, на других временно захваченных украинских территориях и на территории России.