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Кривонос заявил, что с гособоронзаказа снимут гриф «секретно»

Сегодня, 17:42
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Кривонос заявил, что с гособоронзаказа снимут гриф «секретно» - фото

СНБО

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о возможности снятия грифа «секретно» с государственного оборонного заказа (ГОЗ) Украины уже в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

«Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята», — сказал Кривонос, отвечая на вопрос о перспективах повышения прозрачности ГОЗ Украины и снятия с него грифа «секретно» в ходе встречи с участниками боевых действий.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.

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Теги:   Госзакупки Укроборонпром

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