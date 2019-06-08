Кривонос заявил, что с гособоронзаказа снимут гриф «секретно» Сегодня, 17:42 Цей матеріал також доступний українською СНБО Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос СНБО

Заместитель секретаря СНБО Сергей Кривонос заявил о возможности снятия грифа «секретно» с государственного оборонного заказа (ГОЗ) Украины уже в 2020 году.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



«Я думаю, что со следующего года секретность (с ГОЗ) будет снята», — сказал Кривонос, отвечая на вопрос о перспективах повышения прозрачности ГОЗ Украины и снятия с него грифа «секретно» в ходе встречи с участниками боевых действий.

Замсекретаря СНБО также уточнил, что данные планы уже проговаривались на уровне Кабинета министров, а также с западными партнерами Украины по ВТС, и в частности с США.