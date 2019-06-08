Замсекретаря СНБО Кривонос рассказал о готовности встретиться с Зеленским и работе с Данилюком Сегодня, 15:57 Цей матеріал також доступний українською СНБО Кривоноса назначили в СНБО в марте СНБО

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос наладил рабочие взаимоотношения с новым секретарем структуры Александром Данилюком.

«Конечно, мы встречались с новым секретарем СНБО Александром Данилюком. У нас уже едет плодотворная работа, у него есть заинтересованность», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Кривонос также подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского пока нет времени на встречу с ним.

«Я мог бы донести ему и ту же программу „Пять шагов“ (по реформированию оборонной сферы — ред.), и другие аспекты своей деятельности», — уточнил он.

Замсекретаря СНБО также напомнил, что накануне президентских выборов Зеленский обсуждал с ним возможность возглавить Минобороны или Генштаб.

«Это мне неинтересно, я понимаю, чем я умею заниматься и что я могу сделать», — резюмировал Кривонос.

Напомним, в марте Кривонос заменил на данном посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского, назвал свои первые шаги на этой должности.

До этого он занимал пост заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ.