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Замсекретаря СНБО Кривонос рассказал о готовности встретиться с Зеленским и работе с Данилюком

Сегодня, 15:57
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Замсекретаря СНБО Кривонос рассказал о готовности встретиться с Зеленским и работе с Данилюком - фото

СНБО

Кривоноса назначили в СНБО в марте

Заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Кривонос наладил рабочие взаимоотношения с новым секретарем структуры Александром Данилюком.

«Конечно, мы встречались с новым секретарем СНБО Александром Данилюком. У нас уже едет плодотворная работа, у него есть заинтересованность», — сказал он в интервью Интерфакс-Украина.

Кривонос также подчеркнул, что у президента Владимира Зеленского пока нет времени на встречу с ним.

«Я мог бы донести ему и ту же программу „Пять шагов“ (по реформированию оборонной сферы — ред.), и другие аспекты своей деятельности», — уточнил он.

Замсекретаря СНБО также напомнил, что накануне президентских выборов Зеленский обсуждал с ним возможность возглавить Минобороны или Генштаб.

«Это мне неинтересно, я понимаю, чем я умею заниматься и что я могу сделать», — резюмировал Кривонос.

Напомним, в марте Кривонос заменил на данном посту фигуранта коррупционного скандала Олега Гладковского, назвал свои первые шаги на этой должности.

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До этого он занимал пост заместителя командующего Сил специальных операций ВСУ.

Теги:   Владимир Зеленский Александр Данилюк СНБО

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