Зеленский подписал указ о назначении Данилюка секретарем СНБО — АП Вчера, 16:06 2895 Цей матеріал також доступний українською НВ Александр Данилюк НВ

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил корреспонденту LIGA.net.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он.

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.

Ранее назначение Данилюка секретарем Совбеза допустил глава Администрации президента Андрей Богдан.