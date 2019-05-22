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Зеленский подписал указ о назначении Данилюка секретарем СНБО — АП

Вчера, 16:06
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Зеленский подписал указ о назначении Данилюка секретарем СНБО — АП - фото

НВ

Александр Данилюк

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил корреспонденту LIGA.net.

«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он.

По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.

Ранее назначение Данилюка секретарем Совбеза допустил глава Администрации президента Андрей Богдан.

Теги:   Александр Данилюк СНБО

Спецтема   Зеленский — новый президент

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