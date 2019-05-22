Зеленский подписал указ о назначении Данилюка секретарем СНБО — АП
Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить экс-министра финансов Александра Данилюка секретарем Совета национальной безопасности и обороны.
Об этом замглавы Администрации президента Руслан Рябошапка сообщил корреспонденту LIGA.net.
«Этот вопрос уже решен. Указ уже подписан», — сказал он.
По словам Рябошапки, указ о назначении будет опубликован в самое ближайшее время. Возможно даже до конца сегодняшнего дня.
Ранее назначение Данилюка секретарем Совбеза допустил глава Администрации президента Андрей Богдан.