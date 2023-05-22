Откровенный Рустамзаде. Какие модификации F-16 проигрывают российским истребителям и почему для контрнаступления еще рано — интервью

22 мая, 18:17
NV Премиум
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Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде анализирует различные модификации F-16, потенциально доступные Украине и указывает на их сильные и слабые стороны. (Фото:Caliber Az via YouTube)

Азербайджанский военный аналитик Агиль Рустамзаде анализирует различные модификации F-16, потенциально доступные Украине и указывает на их сильные и слабые стороны. (Фото:Caliber Az via YouTube)

Автор: Ольга Духнич

Агиль Рустамзаде, авторитетный военный аналитик, а в прошлом — боевой пилот Военно-воздушных сил Азербайджана, — о плюсах и минусах знаменитых истребителей F-16, их способности изменить ход войны и о том, как рассчитать лучшее время для начала контрнаступления.

Последние дни Украина живет оптимистическими новостями о том, что международная коалиция истребителей для Украины уже начала формироваться, и ряд стран объявили о готовности обучать наших пилотов, а также снабжать Воздушные Силы Украины западными боевыми самолетами. Речь идет об истребителях F-16, о которых руководство Украины просило союзников с начала большой войны.

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Однако, важно не только то, что Украина получит F-16, но и то, будут ли эти самолеты модернизированы, или же компенсированы дополнительными устройствами для реального достижения Украиной доминирования в воздухе.

Старые не модернизированные F-16, часть которых сегодня находится на вооружении ряда стран Европы, в бою против российских Су-35 и МИГ-31 могут оказаться в худшем положении, утверждает Агиль Рустамзаде, авторитетный военный аналитик, а в прошлом —боевой пилот Военно-воздушных сил Азербайджана.

В интервью NV он детально анализирует качество и состояние истребителей F-16, которыми располагают разные страны Европы, называет условия достижения доминирования Украины в воздухе, а также в целом анализирует ситуацию на фронте и перспективы Украины победить Россию в войне на истощение.

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Поставки оружия Истребители Боеприпасы F-16 Война в Украине Контрнаступление Агиль Рустамзаде Storm Shadow

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