Коломойскому сообщили о еще одном подозрении — в присвоении 9,2 млрд грн 7 сентября, 15:32 Коломойский идет в Шевченковский райсуд (Фото:Александр Магула / Суспільне)

НАБУ и САП в четверг, 7 сентября, сообщили бизнесмену Игорю Коломойскому и пяти членам организованной им группы о подозрении в завладении средствами ПриватБанка на сумму более 9,2 млрд гривен.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Telegram.

По данным следствия, в январе-марте 2015 года Коломойский, который в тот момент занимал пост главы Днепропетровской областной госадминистрации, разработал план завладения средствами ПриватБанк для дальнейшего финансирования подконтрольной оффшорной компании и увеличения собственной доли в уставном капитале банка.

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«Для этого банк искусственно обязали выплатить указанной подконтрольной компании более 9,2 млрд грн под предлогом якобы обратного выкупа собственных облигаций по завышенной стоимости», — говорится в сообщении.

2 сентября Шевченковский райсуд Киева избрал меру пресечения Игорю Коломойскому. Олигарху назначили содержание под стражей на 60 суток в Днепре с возможностью внести залог в более чем 509 млн грн.

Утром того же дня СБУ, БЭБ и Офис генпрокурора вручили Коломойскому подозрение по ст. 190 и 209 УК Украины — легализация имущества, полученного мошенническим путем.

СБУ заявляет, что в течение 2013−2020 годов Коломойский легализовал более полумиллиарда гривен путем вывода средств за границу, используя при этом инфраструктуру подконтрольных банковских учреждений. Он отказался вносить многомиллионный залог, его адвокаты готовили апелляцию.

