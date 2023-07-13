Депутаты Батькивщины хотят вынести вопрос производства каннабиса на референдум
Юлия Тимошенко (Фото:Юлия Тимошенко / Facebook)
Народные депутаты из фракции Батькивщина предлагают вынести вопрос выращивания и производства каннабиса на референдум.
Соответствующий законопроект № 9488 они зарегистрировали в Верховной Раде 12 июля. Текст документа еще не опубликован.
Авторы законопроекта:
- Юлия Тимошенко,
- Сергей Евтушок,
- Григорий Немыря,
- Анжелика Лабунская,
- Валерий Дубиль,
- Константин Бондарев.
13 июля Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. За проголосовали 268 народных депутатов. Среди них только один из Батькивщины.
28 июня президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде призвал народных депутатов поддержать этот законопроект. По его словам, это необходимо сделать, «чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль».
Нардеп и глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий в комментарии BBC отмечал, что в лечении препаратами на основе медицинского каннабиса нуждаются миллионы украинцев.
Препараты на основе каннабиса используют при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний. Эти препараты могут помочь перенести ПТСР раненым, в частности военным.
В то же время 12 июля Всеукраинский совет церквей опубликовал обращение к Верховной раде с призывом снять с рассмотрения законопроект, аргументируя это тем, что каннабис «является наркотическим веществом, представляющим угрозу для молодежи, тогда как медицинское использование можно обеспечить без принятия нового закона».