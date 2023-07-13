Депутаты Батькивщины хотят вынести вопрос производства каннабиса на референдум

13 июля, 14:58
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Юлия Тимошенко (Фото:Юлия Тимошенко / Facebook)

Юлия Тимошенко (Фото:Юлия Тимошенко / Facebook)

Народные депутаты из фракции Батькивщина предлагают вынести вопрос выращивания и производства каннабиса на референдум.

Соответствующий законопроект № 9488 они зарегистрировали в Верховной Раде 12 июля. Текст документа еще не опубликован.

Авторы законопроекта:

  • Юлия Тимошенко,
  • Сергей Евтушок,
  • Григорий Немыря,
  • Анжелика Лабунская,
  • Валерий Дубиль,
  • Константин Бондарев.

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13 июля Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении. За проголосовали 268 народных депутатов. Среди них только один из Батькивщины.

28 июня президент Владимир Зеленский во время выступления в Раде призвал народных депутатов поддержать этот законопроект. По его словам, это необходимо сделать, «чтобы всем украинским гражданам не пришлось терпеть боль».

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Нардеп и глава профильного парламентского комитета Михаил Радуцкий в комментарии BBC отмечал, что в лечении препаратами на основе медицинского каннабиса нуждаются миллионы украинцев.

Препараты на основе каннабиса используют при лечении хронической боли, эпилепсии, анорексии, посттравматического синдрома, заболеваний иммунной системы, артрита и ревматизма, астмы, болезней Альцгеймера и Паркинсона и многих других тяжелых заболеваний. Эти препараты могут помочь перенести ПТСР раненым, в частности военным.

В то же время 12 июля Всеукраинский совет церквей опубликовал обращение к Верховной раде с призывом снять с рассмотрения законопроект, аргументируя это тем, что каннабис «является наркотическим веществом, представляющим угрозу для молодежи, тогда как медицинское использование можно обеспечить без принятия нового закона».

Редактор: Евгений Жаровский

Теги:   Батькивщина Каннабис

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