Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении
Верховная Рада (Фото:NV)
Депутаты Верховной Рады в четверг, 13 июля, проголосовали в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.
Об этом сообщили нардепы Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.
Законопроект поддержали 268 депутатов. По фракциям проголосовали так:
- Слуга народа — 183
- Евросолидарность — 10
- Батькивщина — 1
- Платформа за жизнь и мир — 16
- Голос — 19
- Восстановление Украины — 11
- За будущее — 8
- Доверие — 12
- Внефракционные депутаты — 8
Геращенко считает, что законопроект нужно доработать для второго чтения и говорит, что фракция Евросолидарности подаст поправки, чтобы «акцент был именно на медицине и обезболивании, а не на промышленном выращивании».
В апреле 2021-го Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.
В законопроекте № 7457, который разработало Министерство здравоохранения, предлагают урегулировать обращение растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.
В пояснительной записке подчеркивают, что каннабис помогает лечить неврологические заболевания, в том числе рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищевого тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хронические боли невропатического происхождения, используется для паллиативной помощи и так далее.
Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня 2−23-го поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.