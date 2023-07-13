Рада поддержала законопроект о легализации медицинского каннабиса в первом чтении 13 июля, 13:27 Верховная Рада (Фото:NV)

Депутаты Верховной Рады в четверг, 13 июля, проголосовали в первом чтении за законопроект о легализации медицинского каннабиса в Украине.

Об этом сообщили нардепы Ирина Геращенко и Ярослав Железняк.

Законопроект поддержали 268 депутатов. По фракциям проголосовали так:

Слуга народа — 183

— 183 Евросолидарность — 10

— 10 Батькивщина — 1

— 1 Платформа за жизнь и мир — 16

— 16 Голос — 19

— 19 Восстановление Украины — 11

— 11 За будущее — 8

— 8 Доверие — 12

— 12 Внефракционные депутаты — 8

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Геращенко считает, что законопроект нужно доработать для второго чтения и говорит, что фракция Евросолидарности подаст поправки, чтобы «акцент был именно на медицине и обезболивании, а не на промышленном выращивании».

В апреле 2021-го Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.

В законопроекте № 7457, который разработало Министерство здравоохранения, предлагают урегулировать обращение растений рода конопли в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности.

В пояснительной записке подчеркивают, что каннабис помогает лечить неврологические заболевания, в том числе рассеянный склероз и эпилепсию, заболевания пищевого тракта, посттравматические стрессовые расстройства, нарушения сна, хронические боли невропатического происхождения, используется для паллиативной помощи и так далее.

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде 28 июня 2−23-го поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.

