Зеленский в Раде поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса

28 июня, 16:54
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Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в среду, 28 июня, поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.

В своей речи ко Дню Конституции глава государства подчеркнул, что нужно использовать все лучшие мировые практики и решения для украинцев, пострадавших от войны, какими бы сложными или необычными они ни казались.

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«Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, в частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса», — подчеркнул президент.

Он добавил, что для этого нужны соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство.

В апреле 2021-го Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.

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https://www.youtube.com/embed/6K4d-ri5vmk

В июне 2022 года Кабмин поддержал законопроект О регулировании обращения растений рода конопли…, который должен расширить доступ к препаратам на основе медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.

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Редактор: Нина Григорская

Теги:   Верховная Рада Реабилитация Владимир Зеленский Легализация Каннабис Медицинская марихуана

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