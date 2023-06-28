Зеленский в Раде поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса 28 июня, 16:54 Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде в среду, 28 июня, поддержал легализацию лекарств на основе каннабиса.

В своей речи ко Дню Конституции глава государства подчеркнул, что нужно использовать все лучшие мировые практики и решения для украинцев, пострадавших от войны, какими бы сложными или необычными они ни казались.



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«Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, в частности, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса», — подчеркнул президент.

Он добавил, что для этого нужны соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство.

В апреле 2021-го Кабинет министров легализовал ряд препаратов на основе медицинского каннабиса. Оборот веществ Дронабинол, Набилон и Набиксимолс допускается только в форме лекарственных средств.



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В июне 2022 года Кабмин поддержал законопроект О регулировании обращения растений рода конопли…, который должен расширить доступ к препаратам на основе медицинского каннабиса для лечения ряда болезней.