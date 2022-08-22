«Станет действительно глобальной». Участие в Крымской платформе подтвердили около 60 стран и организаций — Кулеба 22 августа, 15:15 Дмитрий Кулеба (Фото:Министерство иностранных дел Украины / MFA of Ukraine)

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что участие в Крымской платформе подтвердили около 60 стран и организаций.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

«На сегодня участие во втором саммите Международной Крымской платформы подтвердили уже около 60 стран и международных организаций. Среди них около 40 на уровне президентов и премьер-министров», – заявил он.

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Кулеба добавил, что пока не будет раскрывать все детали.

«Раскрывать все детали не буду, чтобы не облегчать задачу нашему врагу. Завтра все увидите», – заявил он.



По словам Кулебы, в этом году Крымская платформа станет действительно глобальной.

«Ее география расширится, в частности, за счет стран Африканского континента и другой стороны Атлантики», — сказал он.

Участие подтвердили концлер Германии Олаф Шольц, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и премьер-министр Японии Фумио Кисида.



23 августа 2021 года в Киеве прошел учредительный саммит Крымской платформы — международного координационного механизма по деоккупации Крыма.

В нем приняли участие представители 47 государств и международных организаций. По итогам встречи страны-участницы приняли совместную декларацию, в которой признали Россию страной-оккупантом.

Первая заместительница министра иностранных дел Эмине Джеппар сказала, что второй саммит Крымской платформы планируют провести 23 августа в онлайн-формате.

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