Кубраков подтвердил, что продолжит работать в правительстве 30 ноября, 21:22 Александр Кубраков (Фото:Alexander Kubrakov/Facebook)

Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков, который написал заявление об отставке, заверил, что останется членом украинского правительства.

«Это чисто техничный (момент — ред). Это ничего не означает, работаем, как работали. Все нормально», — прокомментировал министр свое заявление об отставке в эфире телемарафона.

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Он подтвердил, что продолжает быть членом Кабмине.

Ранее собеседники НВ среди представителей власти говорили, что правительство готовит слияние Мининфраструктуры и Минрегионразвития, и это ведомство возглавит Кубраков.Также, по словам источников НВ, Кубраков получит должность вице-премьера.

О том, что Верховная Рада может ликвидировать Минрегион и объединить его с Мининфраструктуры, также писал народный депутат Ярослав Железняк.

3 ноября Рада уволила Алексея Чернышова с должности министра развития громад и территорий. Кабинет министров назначил его главой правления НАК Нафтогаз.