Украинский певец Иво Бобул зарегистрировался на выборах в Верховную Раду 27 июня, 12:57 1655 Цей матеріал також доступний українською karabas. live Бобул баллотируется от партии Патриот karabas. live

Народный артист Украины Иво Бобул решил баллотироваться в Верховную Раду.

Как сообщается на сайте ЦВК, 25 июня он зарегистрировался кандидатом в народные депутаты № 5 в избирательном списке партии Патриот.

В опубликованных анкетных данных говорится, что Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года.

Высшее образование по специальности преподаватель вокала он получил в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.

Также отмечается, что в течение последних пяти лет он проживал в Украине, как того требует законодательство для выдвижения кандидата в депутаты Верховной Рады.

Отметим, что ранее о своих планах баллотироваться в парламент заявили также лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук, певица Ольга Полякова и народные артисты Украины супруги Билоножко.