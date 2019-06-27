Украинский певец Иво Бобул зарегистрировался на выборах в Верховную Раду
Народный артист Украины Иво Бобул решил баллотироваться в Верховную Раду.
Как сообщается на сайте ЦВК, 25 июня он зарегистрировался кандидатом в народные депутаты № 5 в избирательном списке партии Патриот.
В опубликованных анкетных данных говорится, что Иван Васильевич Бобул родился 17 июня 1953 года.
Высшее образование по специальности преподаватель вокала он получил в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств.
Также отмечается, что в течение последних пяти лет он проживал в Украине, как того требует законодательство для выдвижения кандидата в депутаты Верховной Рады.
Отметим, что ранее о своих планах баллотироваться в парламент заявили также лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук, певица Ольга Полякова и народные артисты Украины супруги Билоножко.