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Билоножко будут баллотироваться в Раду по спискам партии Смешко

Сегодня, 17:06
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Билоножко будут баллотироваться в Раду по спискам партии Смешко - фото

Анатолий Макаренко / Facebook

Билоножко не сказали, под каким номером они идут

Народные артисты Украины Светлана и Виталий Билоножко заявили, что будут участвовать в парламентских выборах от партии Сила и Честь Игоря Смешко.

Об этом они рассказали корреспонденту ТСН во время съезда партии.

«Я уже в своей жизни напелся», — ответил Виталий Билоножко на вопрос, почему решил уйти в политику.

«Под каким номером — это секрет большой пока», — добавила Светлана Билоножко.

Ранее лидер партии Сила и честь Игорь Смешко назвал первые 10 фамилий партийного списка.

Досрочные выборы в Верховную Раду состоятся 21 июля.

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Теги:   Верховная Рада Игорь Смешко Парламентские выборы

Спецтема   Выборы в Раду

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