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Уходит в политику: певица Полякова заявила о создании «женской» партии

Вчера, 14:57
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Уходит в политику: певица Полякова заявила о создании «женской» партии - фото

Оля Полякова/Facebook

Оля Полякова создает партию

Украинская певица Ольга Полякова заявила, что создает свою партию и идет в политику.

Об этом она сказала, выступая на форуме женского партнерства, видео с которого обнародовала на своей странице в Facebook.

«Сейчас начинается гонка в парламент, и мне очень надоело голосовать за какого-то дядю с плаката, о котором я ничего не знаю… Я официально заявляю: я начинаю создание партии, которая будет отвечать на этот призыв. И это будет первая женская партия Украины», — сказала певица.

По мнению Поляковой, «сегодня стране, как никогда, нужен женский взгляд, женский ум и женский подход».

«Это будет первая партия женщин Украины. Настоящая, а не фиктивная. Партия Оли Поляковой. И формировать нашу команду я буду лично», — отметила Полякова.

В то же время она добавила, что ее партия не будет участвовать на предстоящих парламентских выборах.

«Еще раз подчеркну, моя цель — не попасть в парламент какой-либо ценой, а собрать сильную и талантливую команду женщин, которым я смогу доверять и с которыми мы достигнем цели тогда, когда будем к этому готовы» — заявила Полякова.

Ранее лидер группы Океан Ельзи Святослав Вакарчук представил команду своей партии Голос, с которой пойдет на парламентские выборы.

Теги:   Ольга Полякова

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