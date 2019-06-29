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Порошенко о саммите G20: Впервые нарушен принцип «ничего об Украине без Украины»

Сегодня, 13:55
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G20 Osaka Summit Photo/Handout via Reuters

Трамп и Путин на саммите G20

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите Большой двадцатки в Японии 28−29 июня впервые за пять лет была нарушена базовая дипломатическая договоренность об отношениях с Украиной.

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 28 июня, по словам Порошенко, стала первой, «перед которой никто так и не позвонил в Киев».

«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — отметил бывший президент во время представления команды своей партии Европейская Солидарность в Тернополе 28 июня.

По его словам, таким образом был нарушен принцип не решать «ничего об Украине без Украины», что Порошенко назвал «частью российского реванша».

«Мы держали его [этот принцип] в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-либо касательно нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина», — напомнил Порошенко.

Напомним, 28 июня Трамп и Путин провели личную встречу на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке. На ней, среди прочего, шла речь о незаконно удерживаемых Россией украинских моряках.

Теги:   Саммит Российско-украинский конфликт Украина-Россия Саммит G20 G20 Дональд Трамп Владимир Путин Петр Порошенко

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