Порошенко о саммите G20: Впервые нарушен принцип «ничего об Украине без Украины» Сегодня, 13:55 2488 Цей матеріал також доступний українською G20 Osaka Summit Photo/Handout via Reuters Трамп и Путин на саммите G20 G20 Osaka Summit Photo/Handout via Reuters

Пятый президент Украины Петр Порошенко заявил, что на саммите Большой двадцатки в Японии 28−29 июня впервые за пять лет была нарушена базовая дипломатическая договоренность об отношениях с Украиной.

Встреча президентов США Дональда Трампа и России Владимира Путина 28 июня, по словам Порошенко, стала первой, «перед которой никто так и не позвонил в Киев».



«И отсутствие звонка — это очень тревожный звонок всем нам, а не только новой власти», — отметил бывший президент во время представления команды своей партии Европейская Солидарность в Тернополе 28 июня.

По его словам, таким образом был нарушен принцип не решать «ничего об Украине без Украины», что Порошенко назвал «частью российского реванша».

«Мы держали его [этот принцип] в течение пяти лет, чтобы никому и в голову не пришло о чем-либо касательно нас и без нас договориться с Кремлем. Перед любыми контактами с Москвой наши европейские и американские партнеры согласовывали позицию с нами. А потом подробно информировали нас, как сейчас чувствуют себя вавки в голове у Путина», — напомнил Порошенко.

Напомним, 28 июня Трамп и Путин провели личную встречу на полях саммита Большой двадцатки в японской Осаке. На ней, среди прочего, шла речь о незаконно удерживаемых Россией украинских моряках.