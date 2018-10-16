16 октября 2018, вторник

Глава МИД отреагировал на надругательство кремлевского провокатора Филлипса над могилой Бандеры

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По словам Климкина, правовую оценку действиям Филлипса даст прокуратура
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По словам Климкина, правовую оценку действиям Филлипса даст прокуратура

Министерство иностранных дел Украины возложила на Россию ответственность за надругательство кремлевского провокатора Грэма Филлипса над могилой Степана Бандеры в немецком Мюнхене.

Об этом у себя в Twitter написал глава ведомства Павел Климкин.

"Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила Бандеру, а теперь надругалась над его могилой руками прикормленных провокаторов-пропагандистов. Дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед!", - заявил министр.

Он также добавил, что правовую оценку действиям Филлипса даст прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Германии прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

Немецкая полиция уже приступила к расследованию данного акта вандализма.

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