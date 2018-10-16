Глава МИД отреагировал на надругательство кремлевского провокатора Филлипса над могилой Бандеры

Министерство иностранных дел Украины возложила на Россию ответственность за надругательство кремлевского провокатора Грэма Филлипса над могилой Степана Бандеры в немецком Мюнхене.

Об этом у себя в Twitter написал глава ведомства Павел Климкин.

"Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила Бандеру, а теперь надругалась над его могилой руками прикормленных провокаторов-пропагандистов. Дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед!", - заявил министр.

Он также добавил, что правовую оценку действиям Филлипса даст прокуратура.

Російська імперія воювала з Україною і,відповідно,з УПА,потім убила С.Бандеру, а тепер сплюндровує його могилу руками пригодованих провокаторів-пропагандистів. ????????дух боротьби досі не дає їм спокою, бо надихає нас іти вперед! А правову оцінку дасть неупереджена ???????? прокуратура 16 октября 2018 г.

Ранее сообщалось, что в Германии прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

Немецкая полиция уже приступила к расследованию данного акта вандализма.