Глава МИД отреагировал на надругательство кремлевского провокатора Филлипса над могилой Бандеры

Министерство иностранных дел Украины возложила на Россию ответственность за надругательство кремлевского провокатора Грэма Филлипса над могилой Степана Бандеры в немецком Мюнхене.

Об этом у себя в Twitter написал глава ведомства Павел Климкин.

"Российская империя воевала с Украиной и, соответственно, с УПА, потом убила Бандеру, а теперь надругалась над его могилой руками прикормленных провокаторов-пропагандистов. Дух борьбы до сих пор не дает им покоя, потому что вдохновляет нас идти вперед!", - заявил министр.

Он также добавил, что правовую оценку действиям Филлипса даст прокуратура.

Ранее сообщалось, что в Германии прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

‼️ British citizen, pro-Russian propagandist Graham Phillips tears Ukrainian flags and defiles the grave in Munich. We demand an immediate reaction! https://t.co/mIbbs0bL2E @PolizeiMuenchen @metpoliceuk @CityPolice @TerrorismPolice @UKinUkraine @UkrEmbLondon pic.twitter.com/VdJMVQMF10