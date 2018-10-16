Кремлевский пропагандист Грэм Филлипс осквернил в Мюнхене могилу Бандеры - видео

В немецком Мюнхене прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

Об этом у себя в Facebook сообщила народный депутат от фракции БПП Ирина Фриз, опубликовав соответствующее видео.

На обнародованных кадрах видно как Филлипс подходит к кресту и срывает с него флаг Украины, после чего вешает табличку с обвинением в "нацизме".

"В связи с инцидентом в Мюнхене - надругательством над государственным флагом Украины во время поношения могилы Степана Бандеры пророссийским пропагандистом Грэхамом Филлипсом, считаю, что есть все основания для возбуждения Генеральной прокуратурой Украины уголовного дела против этого существа по статьям 338 и 297 Уголовного Кодекса Украины", - написала Фриз.

В свою очередь в немецкой полиции уточнили, что уже видели это видео. В то же время о предпринятых мерах относительно действий провокатора пока ничего не сообщалось.

Das Video ist uns bekannt. — Polizei München (@PolizeiMuenchen) 15 октября 2018 г.

Отметим, что британец Филлипс, который называет себя "журналистом", известен своими прокремлевскими провокациями.

Последний раз он устроил скандал в посольстве Грузии в Лондоне.