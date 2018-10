Полиция Мюнхена расследует провокацию пропагандиста Филлипса на могиле Бандеры

Полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой Степана Бандеры со стороны пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса.

Как сообщает генконсульство Украины в Мюнхене, немецкая полиция открыла дело по данному факту и осуществила все необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия.

Сейчас ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру для надлежащей правовой оценки инцидента.

Генконсульство находится в контакте с мюнхенским правоохранительными органами и держит дело на особом контроле.

Ранее сообщалось, что прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

На обнародованных кадрах видно, как Филлипс подходит к кресту и срывает с него флаг Украины, после чего вешает табличку с обвинением в "нацизме".

‼️ British citizen, pro-Russian propagandist Graham Phillips tears Ukrainian flags and defiles the grave in Munich. We demand an immediate reaction! https://t.co/mIbbs0bL2E @PolizeiMuenchen @metpoliceuk @CityPolice @TerrorismPolice @UKinUkraine @UkrEmbLondon pic.twitter.com/VdJMVQMF10