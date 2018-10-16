16 октября 2018, вторник

Полиция Мюнхена расследует провокацию пропагандиста Филлипса на могиле Бандеры

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Немецкая полиция расследует акт вандализма на могиле Бандеры
Скриншот

Немецкая полиция расследует акт вандализма на могиле Бандеры

Полиция Мюнхена расследует акт надругательства над могилой Степана Бандеры со стороны пророссийского пропагандиста Грэма Филлипса.

Как сообщает генконсульство Украины в Мюнхене, немецкая полиция открыла дело по данному факту и осуществила все необходимые оперативно-следственные и процессуальные действия.

Сейчас ведется следствие, по окончании которого материалы будут переданы в прокуратуру для надлежащей правовой оценки инцидента.

Генконсульство находится в контакте с мюнхенским правоохранительными органами и держит дело на особом контроле.

Ранее сообщалось, что прокремлевский пропагандист Грэм Филлипс надругался над памятником лидеру ОУН Степану Бандере.

На обнародованных кадрах видно, как Филлипс подходит к кресту и срывает с него флаг Украины, после чего вешает табличку с обвинением в "нацизме".

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