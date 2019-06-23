Откровения Медведчука об украинцах и Гройсмана — о системе. Топ-5 цитат недели Вчера, 07:06 13736 Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба партии Оппозиционная платформа — За жизнь Виктор Медведчук Пресс-служба партии Оппозиционная платформа — За жизнь

Журнал НВ собрал самые яркие цитаты за прошедшую неделю.

1. Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь.

Виктор Медведчук, глава политсовета Оппозиционной платформы — За жизнь, в интервью Русской службе BBC объяснил, как воспринимает свой высокий антирейтинг среди большинства украинцев.

2. Буду гулять с мужем, мне хотелось бы почаще готовить, и еще я смогу выделить больше времени, чтобы смотреть крикет.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании, рассказала, чем займется после своей отставки.

3. Вся система вокруг меня была абсолютно враждебная.

Владимир Гройсман, премьер-министр Украины, в эфире телеканала ICTV рассказал, почему не смог многого сделать при президенте Петре Порошенко.

4. Называть этим словом украинских женщин означает откровенно оскорблять всех украинцев, независимо от пола.

Владимир Вятрович, глава Украинского института национальной памяти, в Facebook отреагировал на высказывание президента Владимира Зеленского о том, что красота украинок — туристический бренд страны.

5. Я стоял рядом с ней, поверьте мне, она была в безопасности.

Владимир Зеленский, президент Украины, прокомментировал инцидент с канцлером Германии Ангелой Меркель, которой стало плохо во время встречи с ним.

Читайте этот материал в свежем номере журнала НВ — № 21 от 20 июня 2019 года