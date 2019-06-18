Я тебе не бренд. Соцсети осудили Зеленского за сексистскую фразу об украинках Сегодня, 11:20 Сюжет Цей матеріал також доступний українською Пресс-служба президента Зеленский озвучил двусмысленное высказывание на встрече в парижском кампусе стартапов Station F Пресс-служба президента

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе официального визита в Париж 17 июня позволил себе неосторожное высказывание, вызвавшее волну возмущения в Украине.

Выступая в самом большом в мире кампусе стартапов Station F во Франции, Зеленский назвал украинских женщин одним из «брендов» страны.

«Кстати, я хочу сказать — немного похвастаться Украиной и украинцами. Всегда было представление во всем мире, что Украина, это, в первую очередь, сельское хозяйство, это шахты, это металлурги. А туристы говорили, что в Украине очень красиво, очень вкусно и очень красивые люди, особенно женщины. Да, все это есть, и оно остается нашим брендом», — заявил президент.

После этих слов Зеленский перешел к описанию сильных сторон украинской IT-индустрии, однако фраза президента о женщинах в Украине не осталась незамеченной. Теперь ее широко обсуждают в соцсетях, причем многие обвиняют главу государства в сексизме.

Кроме того, украинки запустили в соцсетях флешмоб о своих достижениях с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

НВ собрало палитру мнений из соцсетей о резонансном высказывании Зеленского в Париже.

Большинство лидеров мнений называют высказывание президента сексистским и призывают принести извинения украинским женщинам.

«Извинений ждут многие женщины в Украине, которые не ее бренд, а работают над ростом ВВП и продвижением украинского экспорта, привлечением инвестиций, улучшением имиджа Украины в мире», — считает Наталья Микольская, экс-заместитель министра экономразвития и бывший торговый представитель Украины.



А глава Института национальной памяти Владимир Вятрович полагает, что президенту теперь стоит принести извинения всем украинцам.

Блогер Антон Ходза саркастически отмечает, что из Зеленского не вышло ни юмориста, ни сутенера.



Журналист Алена Яхно, экс-глава пресс-службы прокуратуры Киева, увидела в высказывании президента проявление патриахального советского уклада, где «женщина — это или функция (борщ, уборка), или сексуальный объект (попа, сиськи, «туристический бренд»).

Она также припомнила аналогичную неосторожную фразу Виктора Януковича. В 2011 году, выступая на украинском ланче в Давосе в качестве президента Украины, Янукович сказал: «Для того чтобы „включить Украину“ [слоган на Евро-2012], достаточно посмотреть на нее собственными глазами, когда начнут цвести каштаны в Киеве. И в городах украинских начнут раздеваться женщины. Увидеть эту красоту — это прекрасно».

Слова Зеленского сравнивают с высказыванием Януковича о «раздевающихся женщинах» и другие пользователи.

Владимир Пустовит, арт-директор и основатель львовской компании — разработчика сайтов Студiя Perfect City, напомнил президенту о женщинах в украинской армии.



О женщинах, защищающих Украину на фронте, в ответ на высказывание Зеленского в соцсетях пишут многие.

Юрий Богданов, экс-советник главы Днепропетровской ОГА назвал шутку президента «второсортной и оскорбительной для сограждан», напомнив, что Зеленский — «профессиональный юморист в сегменте юмора второй категории».

Многие украинки, реагируя на двусмысленное высказывание президента, также стали распространять в соцсетях посты с хештегами #я_тобі_не_бренд, #янебренд, #янетуристичнийбренд.

«Не кажется ли господину президенту, что своим высказыванием он унизил женщин Украины?» — пишет Светлана Андрейчук, руководитель юридического департамента в реабилитационном центре Госпиталь Майдана.



Нардеп Ирина Геращенко также назвала шутку Зеленского сексистской, непристойной и соответствующей уровню юмора Студии Квартал 95. Она также призвала женщин из списка пропрезидентской партии Слуга народа отреагировать на слова главы государства.

«О женщинах — бренде и туризме — это непристойная и отвратительная штанга. Здесь уже вырвалось подсознательное, 95 Квартал во всей его „красе“. Сексизм, примитивизм — и на это должна быть честная реакция женщин — кандидаток из списка Слуги народа, если они действительно „новые лица“ и имеют принципы, в том числе о равенстве и достоинстве», — отметила Геращенко.



Кроме того, межфракционное объединение (МФО) народных депутатов Равные возможности обнародовало заявление, в котором призвало всех политиков и публичных деятелей «избегать подобных высказываний».

По мнению авторов заявление, Зеленский должен публично принести извинения всем украинцам за свое высказывание.

«Время меняться и время говорить о достоинстве каждого и каждой, в том числе, о реальных достижениях украинских женщин, которыми стоит гордиться и о которых стоит говорить на международном уровне в частности», — призывают в МФО Равные возможности.

В то же время в защиту президента осторожно высказался известный волонтер и блогер Давид Арахамия, вошедший в избирательный список партии Слуга народа (№ 4).

Он напомнил о важных стратегических заявлениях Зеленского о России, которые он озвучил в Париже.

«Я так и не понял в чем зрада с брендом, поскольку явно же имелся в виду country brand, а не торговая марка, но видимо, сейчас все настолько болезненно воспринимают любые формулировки, что ситуация накалена до предела. В любом случае, если это обижает, лучше не повторять», — признал Арахамия.

А главный редактор агентства РБК-Украина Сергей Щербина с иронией напомнил, что гендерный вопрос беспокоит украинский электорат далеко не в той мере, как об этом можно судить из поднявшейся в соцсетях волны.