Медведчук заявил, что негативно относится к большинству украинцев Сегодня, 11:03 Цей матеріал також доступний українською Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS Медведчук заявил, что не собирается переломить ситуацию со своим антирейтингом среди украинцев Ekaterina Shtukina/Pool via REUTERS

Кум президента РФ Владимира Путина Виктор Медведчук признался, что негативно относится к большинству украинцев.

Об этом он заявил в интервью Русской службе Би-би-си, комментируя свой высокий антирейтинг на уровне 46%.



Медведчук добавил, что не видит необходимости переломить эту ситуацию, поскольку он и сам относится к людям негативно.

«Ну и великолепно, я тоже к ним негативно отношусь. Ну, а как? У нас 60% считают Россию агрессором, а я не считаю. Я что, должен быть среди этих 60%? Нет, я буду среди другой части», — сказал Медведчук.

Виктор Медведчук баллотируется в Верховную Раду от партии Оппозиционная платформа — За життя, которая придерживается пророссийских взглядов и состоит из бывших регионалов.

