Украинцы мужественно борются за свое будущее, ЕС поможет восстановить страну — глава Еврокомиссии

11 сентября, 15:07
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Урсула фон дер Ляйен (Фото:Yves Herman / Reuters)

Урсула фон дер Ляйен (Фото:Yves Herman / Reuters)

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заверила, что ЕС поможет восстановить Украину на пути в Европейский Союз.

Об этом она написала в Twitter.

«Украинцы мужественно борются за свое будущее. Они также борются за наши общие ценности. ЕС был на их стороне с первого дня войны России. Мы поможем восстановить Украину как свободную, современную страну на пути к ЕС», — говорится в сообщении.

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https://twitter.com/vonderleyen/status/1568919229176365056

В начале июля на конференции в Лугано был представлен план восстановления Украины. По подсчетам украинского правительства, чтобы оправиться от войны, Украине нужно минимум $750 млрд, десять лет интенсивного марафона реформ и офисы европейских кураторов по всему миру.

Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Евросоюз Еврокомиссия Урсула фон дер Ляйен Восстановление Украины

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