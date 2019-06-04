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Филарет готовится провести Поместный собор для восстановления УПЦ КП — СМИ

4 июня, 17:48
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Филарет готовится провести Поместный собор для восстановления УПЦ КП — СМИ - фото

cerkva.info

Почетный патриарх Филарет

Почетный патриарх Филарет назвал решение Поместного собора от 15 декабря 2018 о ликвидации Киевского патриархата фальшивым и готовится провести свой собор, сообщает Cerkvarium со ссылкой на источники.

В частности, об этом Филарет заявил на собрании клириков Киевской епархии ПЦУ, которых он 3 июня созвал на экстренное совещание.

По словам Филарета, необходимо сохранить УПЦ КП в любом виде.

«У меня к вам просьба — не перерегистрировать приходские уставы на так называемую ПЦУ … А если кто-то перерегистрирует на ПЦУ — то выходит из Киевского патриархата … И мы собираемся провести Поместный собор. И этот Поместный собор должен принять решение о возобновлении существования Киевского патриархата. И Киевский патриархат будет существовать и дальше законно… даже когда я умру, выберут нового патриарха», — приводит издание слова Филарета.

По словам почетного патриарха, противники УПЦ КП распространили фальшивый документ — решение Поместного собора от 15 декабря о ликвидации Киевского патриархата.

«Никакого Поместного собора (Киевского патриархата) до собора в Софии не было», — заявил Филарет.

24 мая Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет выполянть условия томоса.

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14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.

Теги:   УПЦ КП ПЦУ Патриарх Филарет

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