Синод ПЦУ встал на сторону Епифания в противостоянии с Филаретом Вчера, 14:37 5231 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Синод ПЦУ: Церковь остается верной патриаршему томосу про автокефалию pomisna.info

В пятницу, 24 мая, Священный синод ПЦУ выразил полную поддержку митрополиту Киевскому Епифанию и отказался поддержать требования почетного патриарха Филарета по изменению статута церкви.

Синод выразил поддержку предстоятелю церкви, митрополиту Киевскому и всея Украины Епифанию и констатировал, что церковь сохраняет внутреннее единство.

Синод засвидетельствовал, что в своей деятельности ПЦУ руководствуется статутом, утвержденным Объединительным собором 15 декабря 2018 года, и патриаршим синодальным томосом про автокефалию от 6 января 2019 года.

Синод призвал епископат, духовенство и верных решать все вопросы, «избегая разжигания вражды и противостояния».

«Согласно установленному порядку во время богослужения во всех храмах УПЦ (ПЦУ) должны поминать имя Блаженнейшего Митрополита Епифания и правящего архиерея епархии», — говорится в сообщении пресс-службы.

Также, согласно каноническому порядку зарубежные визиты, в частности паломничества, должны осуществляться архиереями с благословения митрополита Епифания.

По словам митрополита Епифания, ПЦУ и дальше будет получать миро из Константинополя. Ранее против этого выступил почетный патриарх Филарет.

Епифаний подчеркнул, что этот пункт томоса не противоречит независимости ПЦУ.

Митрополит Киевский добавил, что почетный патриарх Филарет не изменил своего мнения относительно деятельности Украинской православной церкви Киевского патриархата.

«Хотя все мы пытались переубедить, доказать, что сейчас юридически и фактически уже нет Украинской православной церкви Киевского патриархата (УПЦ-КП)», — цитирует Епифания Интерфакс-Украина.

14 мая Филарет обнародовал обращение, в котором объявил, что Киевский патриархат продолжает существовать, а он остается действующим патриархом.

Также Филарет добавил, что Епифаний нарушает договоренности, достигнутые на Объединительном соборе 15 декабря, что привело к двоевластию в ПЦУ.

По его словам, Епифаний должен нести ответственность за внешнее представительство церкви, а патриарх — за внутреннее церковную жизнь в Украине.

Позже он уточнил, что договоренность носила устный характер и письменно не зафиксирована.

Почетный патриарх также недоволен греческим уставом ПЦУ и заявил о намерении созвать собор и внести в него изменения. По мнению Филарета, статус митрополии не соответствует реальному весу ПЦУ.

23 мая Филарет заявил, что не будет выполнять ряд условий томоса об автокефалии.