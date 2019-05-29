Епифаний: Бланки УПЦ КП являются недействительными и не подлежат исполнению Вчера, 17:40 Цей матеріал також доступний українською pomisna.info Почетный патриарх Филарет и митрополит Епифаний pomisna.info

Митрополит Киевский Епифаний заявил, что бланки УПЦ КП считаются недействительными и указы, напечатанные на них, не подлежат исполнению.

Об этом говорится в указе Епифания от 29 мая.

«Любые документы и распоряжения от имени религиозного объединения УПЦ КП, которое прекратило свою деятельность, выданные после 30 января 2019 года, является недействительными и не подлежат исполнению в Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины)», - распорядился митрополит.

Также глава ПЦУ временно взял под свою опеку религиозную общину Покрова Пресвятой Богородицы в Соломенском районе Киева, которую возглавляет протоиерей Александр Трофимлюк.

Добавим, что почетный патриарх Филарет ввел от имени УПЦ КП санкции против Трофимлюка, запретив его в служении из-за "нарушения присяги священника".

Филарет не признает ликвидацию УПЦ КП в декабре 2018 года и продолжает издавать указы на бланках этой религиозной организации.