Война для России «критически важна». Путин хочет обвинить Украину и Запад в угрозе существовании РФ — анализ ISW 28 февраля, 08:37 Президент РФ Владимир Путин (Фото:Сputnik/Mikhail Metzel/Pool via REUTERS)

Российские официальные лица продвигают информационную операцию, ложно представляющую войну против Украины как «критически важную» для дальнейшего существования Российской Федерации. В интервью телеканалу Россия-1 26 февраля президент России Владимир Путин заявил, что не знает, сможет ли «такая этническая группа как русский народ выжить в том виде, в каком она существует сегодня», если Западу удастся «уничтожить Российскую Федерацию и установить контроль над ее осколками».

Об этом сообщается в сведении Института изучения войны (ISW).

Как отмечают аналитики ISW, Путин обвинил коллективный Запад в том, что уже есть «изложенные на бумаге» планы уничтожения Российской Федерации в ее нынешнем виде.

Видео дня

Путин также отметил, что Россия была вынуждена приостановить свое участие в Договоре о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (СНВ), чтобы обеспечить свою стратегическую стабильность и безопасность перед лицом согласованных усилий Запада использовать СНВ для разрушения стратегических перспектив России.

Путин начал выдвигать условия для увековечивания этой информационной операции в своей речи перед Федеральным собранием 21 февраля, где он обвинил Запад в использовании войны в Украине для угрозы существованию Российской Федерации. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил подобные экзистенциальные чувства в эссе под названием Точки невозврата, опубликованном 27 февраля, в котором он обвинил Запад в нагнетании текущей ситуации в Украине и подитожил, что «спокойная сила великой страны [России] и авторитет ее партнеров – ключ к сохранению будущего всего нашего мира».

Заявления Путина и Медведева связаны с информационной операцией, которая рассматривает войну в Украине как экзистенциальную для дальнейшего выживания постсоветской Российской Федерации, что, вероятно, является попыткой представить войну как имеющую более высокие ставки для России и Запада, чем на самом деле. Путин, вероятно, надеется создать информационные условия, чтобы обвинить Украину и Запад в угрозе выживанию Российской Федерации в ответ на военные неудачи и поддержку Западом украинских побед.

В отчете ISW отмечается, что ни один западный чиновник не призывал к роспуску Российской Федерации, и западные лидеры очень осторожно формулировали свои мнения по предоставлению Украине возможности освободить всю свою территорию.

Высказывания Путина направлены на то, чтобы усилить поддержку войны в России и разжечь на Западе страх по поводу нестабильности, которая наступит после распада России, чтобы сдержать поддержку Запада в Украине и убедить заставить Киев принять требования России.

Российские официальные лица продолжают проводить информационные операции, пытаясь воспрепятствовать оказанию Западом военной помощи Украине. Министр обороны России Сергей Шойгу в интервью телеканалу Россия-1 26 февраля заявил, что типы оружия, которые Запад решит предоставить Украине, будут определять, насколько далеко понадобится пойти российским войскам, чтобы "отодвинуть угрозу" от российских границ.

Подобное заявление Путин сделал в своем послании Федеральному собранию 21 февраля. Эти заявления, вероятно, направлены на то, чтобы отбить желание Запада предоставить Украине системы дальнего радиуса действия, предполагая, что предоставление таких систем затянет войну, заставив Россию захватить больше территории Украины, чтобы быть «в безопасности».

Украинские военные продолжают реагировать на беспокойство Запада относительно возможностей Украины освободить оккупированные территории и предполагают, что Силы обороны готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.

Заместитель начальника Главного управления разведки ( ГУР) Украины Вадим Скибицкий 26 февраля заявил, что украинские войска будут готовы к контрнаступлению весной 2023 года, а украинская стратегическая цель – разделить российский фронт между Крымом и материковой частью России .

Скибицкий отметил, что предоставление военной помощи Западом является одним из решающих факторов в определении сроков украинского контрнаступления. Западные официальные лица и СМИ недавно выразили определенное сомнение в способности украинских сил вести контрнаступление и способность Запада оказать долгосрочную военную помощь Украине.

Предварительные оценки ISW относительно российских военных возможностей вдоль линии фронта в Запорожской области свидетельствуют о том, что для Украины есть возможности для контрнаступления в этом стратегически важном регионе .

В Институте исследования войны отметили, что захваченное российское военное пособие свидетельствует о том, что российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой мощи в ответ на продолжающиеся наступательные неудачи. 26 февраля украинский офицер запаса опубликовал фотографию захваченного российского пособия, в котором подробно описана тактика вновь созданного «штурмового отряда», являющегося подразделением размером с батальон, оптимизированным для нападения на укрепленные участки фронта.

Сообщается, что штурмовой отряд имеет шесть основных боевых танков Т-72, 12 БМП, а также множество переносных термобарических систем залпового огня, противотанковых управляемых ракетных комплексов, буксируемой артиллерии и самоходных минометов. Штурмовой отряд состоит из трех штурмовых рот и танковой части. Каждая штурмовая рота имеет командный элемент, два штурмовых «взвода» (численность взвода значительно ниже обычной), группу БПЛА и боевых бронированных машин (БМП), взвод огневой поддержки и взвод артиллерийской поддержки, резервную секцию и секцию медицинской эвакуации.

Каждая рота имеет один танк и четыре боевых машины пехоты БМП/БМД-2 с противотанковыми установками, крупнокалиберными пулеметами и минометами. Украинский офицер запаса отметил, что штурмовые «взводы» численностью 12-15 человек, разбитые на тактические группы по три человека, являются основными маневровыми элементами строя. Особенность новой тактики РФ состоит в том, что десантно-штурмовое отделение проводит штурм менее чем через минуту после начала артобстрела открытых укрепленных позиций, при этом командир взвода управляет минометным огнем.

В российском военном пособии говорится, что российские войска используют танки Т-72 для прямой огневой поддержки с тыла, а не как составные части общевойсковой наступательной группы. Увеличение привлечения пешей пехоты и отвод танков к огневой поддержке с тыла указывает на то, что российское военное руководство предпочитает защиту основных боевых танков, а не защиту пехоты, отражающую недавние сообщения о значительных потерях техники, которые российские бронетехнические подразделения понесли в течение года полномасштабной войны.

Тактика штурмового отряда также свидетельствует о том, что российские военные, возможно, пытаются институционализировать практику, используемую ПВК Вагнера в Бахмуте с маргинальным тактическим эффектом. Украинский офицер запаса предположил, что на это новое формирование, вероятно, отчасти повлияли операции группы Вагнера вокруг Бахмута. Ранее ISW сообщал о том, что тактика вагнеровцев в основном полагалась на фронтовые нападения размером отряда, что уменьшило зависимость от массированных огней, поскольку запасы российской артиллерии и техники сократились.

Сильно изнурительное наступление ПВК Вагнера на Бахмут не смогло приобрести значительный оперативный результат, поэтому институционализация элементов тактики Вагнера, вероятно, еще больше нормализует изнурительные фронтовые атаки. Такая тактика, скорее всего, приведет к потере российской боевой мощи и не сможет эффективно сопротивляться обычным украинским батальонам и бригадам. Штурмовые отряды могут достичь тактических достижений за счет своей простоты, но, вероятно, быстро достигнут «кульминации» из-за их небольшого размера и изнурительной тактики. Российские войска вряд ли смогут быстро совершить значительный в оперативном плане прорыв этим формированием.

Другие выводы аналитиков ISW в сутки:

Российские официальные лица продвигают информационную операцию, ложно представляющую войну России в Украине как экзистенциальную для дальнейшего существования РФ.

Российские чиновники продолжают проводить информационные операции, пытаясь помешать оказанию Западом военной помощи Украине.

Украинские военные продолжают реагировать на беспокойство Запада относительно возможностей Украины и предполагают, что украинские силы готовятся к весеннему контрнаступлению на юге Украины.

Сообщается, что захваченное российское военное руководство свидетельствует о том, что российские силы внедряют новую тактику нападения, чтобы компенсировать текущие ограничения боевой способности в свете продолжающихся наступательных неудач.

В пособии говорится, что российские войска пытаются взять на вооружение меньшие и более ловкие общевойсковые формирования, чем использовались ранее во время войны.

Тактика штурмового отряда также свидетельствует о том, что российские военные, возможно, пытаются институционализировать тактику, использованную ПВК Вагнера в Бахмуте с маргинальным тактическим эффектом.

Украинские официальные лица заявили, что российские войска сосредотачиваются и усиливают операции по линии фронта в Луганской области.

Российские войска продолжали вести наземные атаки северо-западнее Сватового и близ Кременной.

Российские силы продолжали совершать наземные атаки вдоль линии фронта в Донецкой области, и российские источники широко утверждали, что наемники ПВК Вагнера получили территорию к северу от Бахмута.

Украинские официальные лица сообщили, что российские войска продолжают сосредотачиваться на создании оборонных укреплений на восточном (левом) берегу Херсонской области и в Крыму.

Российские войска продолжают тратить свои и без того ограниченные запасы высокоточных боеприпасов.

Российские чиновники объявили, что с 1 марта на оккупированных территориях вступят в силу «все меры социальной поддержки».

Карта боевых действий: бои на Донецком направлении, ситуация в Харьковской области и Запорожье, ситуация вокруг Херсона и Николаева

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW

Инфографика: ISW