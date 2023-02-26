В разведке назвали одну из стратегических целей украинского весеннего контрнаступления

26 февраля, 07:47
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Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий (Фото:ГУР МО)

Заместитель начальника Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что ВСУ весной будут готовы перейти к контрнаступлению, а одной из стратегических целей будет попытка «вбить клин в русский фронт на юге».

Об этом сообщает DW.

По словам Скибицкого, конкретное время наступления зависит от ряда факторов, включая поставки западного оружия.

Он заявил, что одной из стратегических целей контрнаступления будет попытка «вбить клин в русский фронт на юге – между Крымом и материковой частью России».

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Скибицкий не исключает, что Украина будет наносить удары по оружейным складам на территории РФ, в частности в Белгородской области.

«Оттуда стартуют атаки на Украину. Это представляет угрозу, например, для Харькова», — сказал он.

«Цель контрнаступления — освободить все оккупированные территории Украины, включая Крым. Мы остановимся только тогда, когда восстановим страну в границах 1991 года», — подчеркнул Скибицкий.

Начальник ГУР Минобороны Кирилл Буданов ранее заявил, что с середины до конца весны в Украине будут решающие бои. По его словам, это станет переломным моментом.

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Это должна быть конечная цель войны

Заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба Алексей Громов сообщал, что стратегическая цель РФ – захватить в ближайшее время ключевые населенные пункты Донецкой области, а к лету – захватить Донецкую и Луганскую области.

По данным The Washington Post, по мнению чиновников из оцепления президента США Джо Байдена, «переломный момент» в полномасштабной войне будет этой весной.

Министр обороны США Ллойд Остин 14 февраля отметил, что союзники помогут Украине продвинуться вперед во время контрнаступления весной.

https://www.youtube.com/embed/xovYiH5rGwc
Редактор: Дарья Балагурчик

Теги:   Разведка ГУР Вадим Скибицкий Контрнаступление Война России против Украины

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