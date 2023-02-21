Полупустой зал. Почему во время обращения Путина отсутствовали Кадыров, Пригожин и другие ярые сторонники войны в Украине 21 февраля, 20:07 Владимир Путин во время выступления перед Федеральным собранием (Фото:Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS)

21 февраля состоялось выступление российского диктатора Владимира Путина перед Федеральным собранием, которое должно было состояться еще в декабре, но было отменено. СМИ уже обратили внивмание на отсутствие ряда известных фигур, некоторые из которых — ярые сторонники войны в Украине.



В частности, отсутствовал глава Чечни Рамзан Кадыров. Российский Telegram-канал Можем объяснить отмечает, что личный самолет главы Чечни Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417 улетел в Абу-Даби 17 февраля и все еще находится в Объединенных Арабских Эмиратах, судя по данным с трекеров.

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Можем объяснить отмечает, что Кадыров бывает в Абу-Даби регулярно.

Отсутствовал на выступлении Путина и владелец ЧВК Вагнера Евгений Пригожин, в пресс-слуужбе которого заявили, что он не был приглашен на послание российского диктатора.

«Нет. На послание я не приглашен. Я или мои сотрудники никогда не участвовали в мероприятиях такого формата. И в этот раз участвовать не планируем. ЧВК Вагнер работает под Бахмутом. У нас есть чем заниматься. А послание Президента Федеральному собранию мы увидим, как и все простые россияне, в средствах массовой информации», — передает пресс-служба владельца ЧВК Вагнера его слова.

В день выступления Путина пресс-служба Пригожина также опубликовала его аудиообращение, в котором он утверждает, что министр обороны Сергей Шойгу и глава Генштаба Валерий Герасимов запретили передавать боеприпасы бойцам ЧВК Вагнера.

«Начальник Генерального штаба и министр обороны раздают направо и налево команды, в которых говорится о том, что ЧВК Вагнера не только боеприпасы не давать, а в том числе и не помогать авиатранспортом. Сейчас пришла информация, что вычеркнули получение саперных лопаток для того, чтобы парни могли окапываться. Идет прямое противодействие, которое называется никак иначе как попытка уничтожить ЧВК», — заявил Пригожин.

Пригожин утверждает в своем аудиообращении, что те, кто не дают боеприпасов его бойцам «работают на врага», а попытку уничтожить ЧВК Вагнера «можно приравнивать к измене родине».

Он также сказал, что ему советуют «извиниться» перед некими неназванными лицами «сверху».

Комментируя отсутствие на трансляции послания Путина к Федеральному собранию Кадырова и Пригожина для NV, политолог Евгений Фесенко назвал это «показательной деталью».



«Присутствие конкретных людей на этом сборище, которое для них является статусным событием, является подтверждением принадлежности к верхнему звену российской элиты политической. И то, что Пригожина не пригласили, при том, что он достаточно медийно раскрученная персона, это признак того, что все же не Пригожин сейчас решает разные вопросы», — объяснил политолог.

По его словам, отсутствие Пригожина — сигнал российским элитам — «людей, которые играли не по правилам или нарушили те правила, которые действовали ранее в Кремле, демонстративно таким образом ставят на место».

«То есть, решать будут не Кадыров с Пригожиным, а решать будет Кремль. Кадыров, думаю, уже понял, что перегнул, и должен быть осторожнее в своих высказываниях. Он уже ограничил свою риторику, не критикует направления [начальника генштаба ВС РФ и руководителя оккупационных сил Валерия] Герасимова или военное руководство России. А вот Пригожин не понял этого еще — некоторые демонстративные действия, стрельба по портретам Герасимова… Думаю, это расценили как неправильные действия и указали ему на это», — сказал Фесенко.

В то же время, на трансляции отсутствовал и командующий оккупационными войсками России в Украине Валерий Герасимов и его предшественник, а сейчас заместитель, которого продвигал Пригожин, Сергей Суровикин.

Не появились на трансляции послания Путина также мэр Москвы Сергей Собянин и так называемый «глава Крыма» Сергей Аксенов.

В этот же день, 21 февраля, российский Telegram-канал написал о том, что Пригожин может договорится с Аксеновым о переносе базы подготовки ЧВК Вагнера в оккупированный Крым.

Можем объяснить отмечает, что зал во время трансляции выступления Путина было много пустых мест.

Фото: Можем объяснить via Telegram

Зато Telegram-канал Агентство.Новости сообщил, что во время послания Путина в зрительном зале присутствовал воевавший на стороне России на Донбассе серб Братислав Живкович с шевроном четников.



Фото: Агентство.Новости via Telegram

Четниками себя называли сербские партизаны и ополченцы с начала прошлого столетия, а также сербские националистические формирования, участвовавшие в вооруженных конфликтах в Югославии в 1990-х годах. Последних обвиняли в массовых убийствах мусульман Боснии.

