Мы не должны расслабляться. Чего Украине ждать от европейцев на саммите ЕС и после — дипломат с Банковой 23 июня, 08:28 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Замглавы ОП Игорь Жовква уверяет, что Украина будет выполнять требования ЕС (Фото:Пресс-служба ОП)

Получит ли Киев кандидатство от Брюсселя и что ждет страну далее на евроинтеграционном пути — об этом рассказал НВ дипломат Игорь Жовква, заместитель главы ОП.



23−24 июня в Брюсселе состоится заседание Европейского Совета, которое будет иметь историческое значение для евроинтеграции Украины. Глава ЕС Шарль Мишель уже пригласил глав государств и правительств стран союза принять участие в этом саммите, ведь на нем будет рассмотрен вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

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Еще несколько недель тому назад некоторые страны Евросоюза скептически оценивали прогресс официального Киева, в частности, в сфере антикоррупционной и судебной реформ. Но президенту Владимиру Зеленскому и его команде все же удалось убедить европейских лидеров, что страна не сойдет с пути внутренней модернизации и будет выполнять требования ЕС, необходимые для членства.

После недавней рекомендации Еврокомиссии предоставить Украине этот статус, а также после визита в Киев «тяжеловесов» — лидеров Франции, Германии и Италии, публично поддержавших европерспективу страны, почти не осталось сомнений, что саммит примет желаемое для украинцев решение. Но всякое может быть.

В преддверии собрания в Брюсселе НВ поговорил с Игорем Жовквой, заместителем главы Офиса президента ( ОП), который на Банковой занимается международной политикой, чтобы понять ожидания Киева и готовность страны к выполнению требований ЕС.

— 23 июня — определяющий день для Украины: состоится голосование за предоставление стране статуса кандидата в члены ЕС. Оно будет результативным только в том случае, если все страны ЕС единогласно поддержат такое решение. Можем ли мы ожидать подвоха от одной из стран?

— Решение действительно принимается консенсусом, таковы требования в соответствии с процессом принятия решений в Европейском Союзе. Потому теоретически может быть все. Но практически, я думаю, такого не будет по нескольким причинам.

Во-первых, Украина предоставляла и продолжает предоставлять всю фактологическую информацию, которая есть относительно развития страны на сегодняшний день. 23 июня нам не дают членство, нам дают статус кандидата в ЕС. Если бы Украина была бы на 100% готова к вступлению в ЕС, то тогда не нужно было бы статуса кандидата, можно было бы сразу ее принимать в ЕС.

Во-вторых, 70% информации относительно Украины было уже до подачи заявки [на кандидатство]. Остальное подали при заполнении опросника. Вся эта информация использовалась в Брюсселе, когда Еврокомиссия готовила свое заключение о статусе кандидата [17 июня Еврокомиссия официально рекомендовала Европейскому Совету предоставить Украине статус кандидата на вступление в ЕС]. И ее точно знали в столицах ЕС, которые, давайте будем откровенны, оказали влияние на процесс подготовки заключения Европейской Комиссии.

Каждый из лидеров 23 июня будет голосовать лично. Для них определяющим стало заключение Еврокомиссии. Многие лидеры государств-членов ЕС говорили президенту Украины и во время своих визитов в Киев (ведь большинство из них уже побывали здесь), и во время телефонных разговоров: мы будем смотреть, что будет написано в заключении Европейской комиссии.

Итак, сейчас вывод Европейской Комиссии положительный. И надо найти просто-таки железные аргументы, чтобы перечеркнуть его. Поэтому есть все основания рассчитывать, что решение Европейского Совета будет положительным, но, безусловно, до принятия самого решения не должны расслабляться.

Поэтому президент Украины будет продолжать телефонные разговоры с лидерами. Вечером 17 июня, сразу после заключения ЕК, он побеседовал с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте. Нидерланды считались экспертами страной, до сих пор не определившейся страной. Но по результатам телефонного разговора президента Украины с премьером Рютте последний подтвердил: Нидерланды будут поддерживать статус кандидата Украины в члены ЕС во время заседания Европейского Совета. 21 июня состоялись разговоры президента с премьерами Португалии, Дании, Венгрии, Испании, Ирландии, Словакии, Хорватии — во всех разговорах поддержка статуса кандидата.

— К странам-скептикам еще несколько недель назад относили Данию и Швецию. Что заставило за последнее время эти страны все же из скептиков превратились в симпатиков?

— Это работа президента Украины Владимира Зеленского и всех представителей, которых президент определил ответственными за эти и другие страны. Были визиты в эти страны представителей правительства и Офиса президента, и главное, что там увидели реальную ситуацию.

Замечания тех стран, которые вы назвали, касались, например, реформ в сфере антикоррупционной политики и реформ в сфере судебной системы. Они получили достаточно материалов, которые раскрыли, где есть Украина на нынешнем этапе. Увидели, что Украина может выполнить рекомендации, которые прописаны в выводах ЕК. Весомую роль сыграли выступления президента в парламентах соответствующих стран, в которых он говорил, что Украина будет делать и делает для выполнения реформ: как бы их трудно ни выполнять в ходе войны, но они выполняются.

Важным фактором стало и присутствие украинских граждан в этих странах. Я лично видел в Копенгагене, Мадриде, Лиссабоне много украинских флагов на каждом административном доме, на окнах построек, много украинцев на улицах. Представители этих стран видели, что украинцы такие же, как и они. Они трудолюбивы, имеют соответствующее образование, опыт, знания, хотят работать, изучают язык. Конечно, они готовы вернуться в Украину после окончания войны, но на сегодняшний день они уже интегрированы в европейские общества: в датское, шведское, испанское, нидерландское — в каждую из 27 стран.

Поэтому и народы этих стран в большинстве своем поддерживают вступление Украины в Европейский Союз. На уровне людей украинцы уже интегрированы в ЕС. На уровне экономики Украина сделала весомую долю работы по интеграции в общий европейский рынок. Политически также соответствующие реформы продолжают осуществляться.

То есть остался только формальный бюрократический шаг, которым и должно стать соответствующее решение Европейского Совета 23−24 июня.

— Вы недавно были в Дании. Какие самые большие замечания вам делали? К чему больше вопросов было? Антикоррупционная и судебная реформа?

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