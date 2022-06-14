Кандидатский минимум. Станет ли Украина кандидатом в члены ЕС, что ей может помешать и какие есть альтернативы 14 июня, 17:19 Эксклюзив НВ Цей матеріал також доступний українською Прежде чем предоставить Украине кандидатский статус, Евросоюз может потребовать от украинской власти выполнить определенные условия в сфере верховенства права и антикоррупционного законодательства (Фото:Коллаж НВ)

Украина вплотную приблизилась к получению статуса кандидата в члены ЕС, но проблемы с коррупцией и верховенством права способны помешать ее евроинтеграционным стремлениям в любой момент: как сейчас, так и на долгом дальнейшем пути к членству.

В эти выходные в Киев во второй раз с начала полномасштабной войны в Украину прибыла президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен . Во время пресс-конференции по результатам переговоров с президентом Владимиром Зеленским она сообщила, что уже до конца этой недели Еврокомиссия подготовит свое заключение о возможности Украины получить статус кандидата в члены ЕС. А 23-24 июня лидеры государств-участников объединения обсудят его в рамках двухдневного саммита в Брюсселе.

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Накануне этих определяющих событий НВ узнавал, каковы шансы Украины на кандидатский статус, почему некоторые европейские государства скептически относятся к идее его предоставления, а также в какие сроки и при каких условиях наша страна все же может стать полноправным членом ЕС.

Кандидатский минимум и что дальше

Еврокомиссия, вероятно, рекомендует предоставить Украине статус страны-кандидата в члены Евросоюза, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на осведомленные анонимные источники. Однако рекомендация будет сопровождаться определенными условиями в отношении верховенства права и антикоррупционного законодательства. В таком случае следующий шаг в процессе вступления в ЕС — а это единогласное утверждение 27 стран-членов статуса кандидата для Украины — сможет состояться только после выполнения таких условий, комментирует Никки Икани, помощник профессора на кафедре разведки и безопасности Лейденского университета в Нидерландах.

«Это кажется наиболее вероятным вариантом, поскольку он позволит Евросоюзу — говоря словами фон дер Ляйен во время пресс-конференции с Зеленским — поддержать Украину на ее европейском пути и в то же время подчеркнуть: чтобы стать полноправным членом ЕС Украине нужны дополнительные реформы», — считает исследовательница.

На сегодняшний день статус кандидата на членство в ЕС имеют пять стран, среди которых Турция и западнобалканские Албания, Северная Македония, Сербия и Черногория.

Впрочем, возможен и другой вариант — рекомендация предоставить Украине статус «потенциального кандидата». Это также будет неплохим результатом, считают эксперты, ведь для Киева станет переходом на новый уровень партнерства, а России даст четкий сигнал, что Евросоюз не намерен уступать ее претензиям по контролю над соседним государством. Правда, в таком случае Украина окажется в компании Боснии и Герцеговины и Косово – двух государств с довольно туманными перспективами дальнейшего продвижения к вступлению.

Евросоюзу крайне трудно найти консенсус по вопросу кандидатского статуса Украины, признает Эндрю Гленкросс, доцент кафедры политологии Европейской школы политических и социальных наук (ESPOL) в городе Лилль, Франция. Ведь правительство любой страны-члена объединения может ветировать такое решение. В этой ситуации вариант со статусом «потенциального кандидата» является меньшим риском. Он представляет собой скорее символическое достижение, тогда как статус кандидата — юридически обязывающий, подчеркивает Гленкросс. «Он обязывает обе стороны к официальному процессу с определенным пунктом назначения», – объясняет он.

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