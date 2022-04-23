«Времени колебаться больше нет». Если не ввести полное нефтяное эмбарго, война придет в Европу — Подоляк 23 апреля, 19:56 Цей матеріал також доступний українською Михаил Подоляк призвал ЕС ввести полное эмбарго на российскую нефть (Фото:ОПУ)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк снова призвал Евросоюз отказаться от импорта российской нефти.

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«Когда мы говорили, что Северный поток-2 — это вопрос безопасности, нам говорили: „Давайте не спекулировать безопасностью, когда речь идет о бизнесе“. Сегодня мы говорим: если не ввести полное нефтяное эмбарго, рано или поздно война придет в Европу. Времени колебаться больше нет», — написал Подоляк в Twitter.

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7 апреля Европарламент принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине.



В то же время Евросоюз до сих пор не утвердил введение эмбарго на нефть и газ из РФ.



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