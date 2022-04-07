Немедленное энергетическое эмбарго и трибунал ООН: Европарламент принял новую резолюцию по Украине 7 апреля, 16:16 Цей матеріал також доступний українською Европарламент призывает лидеров ЕС ввести новые жесткие санкции против России (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Европарламент 7 апреля принял резолюцию, в которой призвал ввести полное эмбарго на импорт российской нефти, угля, ядерного топлива и газа, создать трибунал ООН для расследования военных преступлений России в Украине и увеличить поставки оружия Украине. Об этом сообщается на сайте Европарламента.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Резолюцию поддержали 513 евродепутатов, 22 выступили против, 19 — воздержались. Она носит рекомендательный характер.



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Европарламент призывает к немедленному эмбарго на импорт нефти, угля, ядерного топлива и газа, которое будет сопровождаться планом по обеспечению безопасности энергоснабжения ЕС и стратегией отмены санкций, если страна-агрессор «примет меры по восстановлению независимости, суверенитета, территориальной целостности Украины в ее международно признанных границах и полностью выведет войска с территории Украины».

Депутаты Европарламента призвали лидеров ЕС исключить Россию из Большой двадцатки, Совета по правам человека ООН, Интерпола, Всемирной торговой организации, ЮНЕСКО и других. Резолюция содержит призыв отключить все российские банки от SWIFT, запретить судам, связанным с Россией, заходить в территориальные воды ЕС и становиться в доки в европейских портах, а также прекратить автомобильные грузоперевозки из и в Россию и Беларусь.

В Европарламенте также призывают арестовать все активы российских чиновников или олигархов, связанных с режимом российского диктатора Владимира Путина, их доверенных лиц, активы, связанные с режимом Александра Лукашенко, и ввести против Беларуси такие же санкции, как и против России.

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В резолюции сказано, что массовые убийства российскими оккупантами мирных жителей Бучи Киевской области, практически полное разрушение Мариуполя, Волновахи и других городов и сел, а также прочие зверства россиян на территории Украины являются военным преступлениями. Евродепутаты подчеркнули, что виновные должны быть привлечены к ответственности, и призвали создать специальный трибунал ООН для расследования.

Также Европарламент призвал продолжать и увеличивать поставки оружия в Украину, осудил намеки России на то, что она потенциально может применить оружие массового поражения, и предупредил, что любые такие действия «будут иметь самые серьезные последствия».

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