Добкину дали сан диакона УПЦ Московского патриархата 8 апреля, 06:01 Цей матеріал також доступний українською Михаил Добкин стал диаконом УПЦ МП (Фото:John Sydor via Facebook)

Бывшего народного депутата Михаила Добкина посвятили в сан диакона УПЦ МП.

Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона Украинской православной церкви Московского патриархата.

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Об этом сообщается на сайте Харьковской епархии.

«За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина», — говорится в сообщении.

Напомним, что в середине марта бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его «Наш». Ранее политик выступал с критикой главы государства.

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