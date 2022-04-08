Добкину дали сан диакона УПЦ Московского патриархата
Михаил Добкин стал диаконом УПЦ МП (Фото:John Sydor via Facebook)
Бывшего народного депутата Михаила Добкина посвятили в сан диакона УПЦ МП.
Митрополит Московского патриархата в Украине Онуфрий поставил бывшего народного депутата Михаила Добкина в сан диакона Украинской православной церкви Московского патриархата.
Об этом сообщается на сайте Харьковской епархии.
«За богослужением митрополит Онуфрий совершил хиротонию в диаконы выпускника Харьковской духовной семинарии Михаила Добкина», — говорится в сообщении.
Напомним, что в середине марта бывший народный депутат Михаил Добкин опубликовал на своей странице в Instagram видео с президентом Владимиром Зеленским и подписал его «Наш». Ранее политик выступал с критикой главы государства.
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