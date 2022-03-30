С национализацией имущества. Парламенту предложили запретить московский патриархат в Украине

30 марта, 00:20
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УПЦ МП может попасть под запрет в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

УПЦ МП может попасть под запрет в Украине (Фото:REUTERS/Zohra Bensemra)

Народный депутат Оксана Савчук внесла законопроект, которым предлагается запретить деятельность Московского патриархата на территории Украины.

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Законопроект № 7204 обнародовали на сайте парламента.

Савчук предлагает запретить деятельность Московского патриархата — Российской православной церкви и религиозных организаций, являющихся ее частью. Под запрет попадет, в том числа, Украинская православная церковь (УПЦ).

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Согласно законопроекту, в случае его принятия, вся собственность высших органов церковной власти и управления РПЦ в Украине и религиозных организаций, являющихся ее частью, в том числе Киевской митрополии УПЦ, синодальных учреждений, управления епархий, на протяжение двух суток инвентаризируется и национализируется в порядке, установленном Кабмином.

Религиозные общины, монастыри и духовные учебные заведения Московского патриархата могут изменить свое подчинение в течение 14 дней со дня вступления в силу этого документа.

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Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   РПЦ УПЦ МП Война России против Украины

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