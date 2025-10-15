Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание с руководителем Службы внешней разведки Олегом Иващенко, во время которого тот доложил о российском плане дальнейшей военной эксплуатации территории Беларуси .

«На этом этапе не будем делать информацию публичной. Предупредим партнеров, которым это может угрожать», — заявил президент в среду, 15 октября, в соцсетях.

Как рассказал Зеленский, во время совещания накануне его визита в Вашингтон и контактов с европейскими лидерами он обсудил с Иващенко ключевые источники поставок в Россию критических компонентов и оборудования для производства оружия.

«Мы в Украине четко понимаем, какие поставки имеют наибольшее значение для Москвы, и каждая такая схема должна быть перекрыта. У наших партнеров для этого есть все возможности», — заявил глава государства.

Он отметил, что санкционная политика международного сообщества существенно ограничивает способность РФ продолжать и расширять войну. По словам Зеленского, усиление санкционного давления является ключом к ускорению обеспечения стабильной безопасности.

«Система Путина не выдержит противостояния, в которое он завел Россию. Определили сегодня ключевые направления дальнейшего нашего давления. Поручил работать с соответствующими странами», — заявил президент.

11 октября белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил проверить боевую готовность Вооруженных сил РБ. В рамках проверки армию перевели в боевую готовность высшей степени.

30 сентября Институт изучения войны сообщал, что Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше, в которых планируют обвинить Украину. Речь идет о намерениях агрессора атаковать польскую критическую инфраструктуру.

До этого Польша и Эстония призвали своих граждан выехать с территории Беларуси и воздержаться от поездок в эту страну.