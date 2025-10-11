Для проверки: Лукашенко поручил перевести белорусскую армию в боевую готовность наивысшей степени

11 октября, 14:30
Поделиться:
Глава Беларуси Александр Лукашенко в Кремле в Москве, Россия, 26 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Глава Беларуси Александр Лукашенко в Кремле в Москве, Россия, 26 сентября 2025 года (Фото: REUTERS/Ramil Sitdikov)

Белорусский диктатор Александр Лукашенко поручил проверить боевую готовность Вооруженных сил РБ. Об этом говорится в сообщении белорусского Минобороны в субботу, 11 октября.

Ведомство заявляет, что в рамках проверки армию перевели в боевую готовность наивысшей степени.

Утверждается, что ряд подразделений Вооруженных сил РБ «осуществят комплекс действий», выдвинутся в назначенные районы и выполнят определенные в распоряжении мероприятия.

Реклама

Читайте также:
Сбивают лишь часть. Беларусь скрывает регулярные пролеты шахедов над своей территорией уже больше года — СМИ

Проверка проводится под руководством Государственного секретариата Совета безопасности страны, заявили в Минобороны Беларуси.

30 сентября Институт изучения войны сообщал, что Россия и Беларусь могут готовить диверсии в Польше, в которых планируют обвинить Украину. Речь идет о намерениях агрессора атаковать польскую критическую инфраструктуру.

Читайте также:
Лукашенко впервые показал Орешник: как выглядит пусковая установка — Defense Express

До этого Польша и Эстония призвали своих граждан выехать с территории Беларуси и воздержаться от поездок в эту страну.

Редактор: Юлия Рябовил

Теги:   Беларусь Александр Лукашенко

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies