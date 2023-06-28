Украина отмечает День Конституции: 27 лет назад Рада утвердила Основной закон 28 июня, 06:50 Последние изменения в Конституцию Украины были внесены в 2019 году (Фото:Станислав Юрченко / RFE/RL)

В среду, 28 июня, Украина отмечает День конституции — в честь 27-й годовщины принятия Основного закона в Верховной Раде. Этот праздник является государственным, однако все выходные в дни госпраздников в Украине сейчас отменены из-за военного положения.

27 лет назад в этот день 315 депутатов Верховной Рады проголосовали за принятие Конституции независимой Украины. Этому предшествовала знаменитая конституционная ночь — почти сутки, в том числе всю ночь на 28 июня, парламентарии дискутировали и окончательно утверждали проект нового документа.

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Документ вступил в силу со дня его принятия и заменил Конституцию Украинской Советской Социалистической Республики (УССР) 1978 года, согласно которой Украина жила почти пять лет после провозглашения независимости, с 1991 по 1996 год.

Действующая украинская Конституция состоит из 14 разделов (последний раздел Переходные положения при этом имеет номер ⅩⅤ, поскольку раздел Ⅶ Прокуратура был исключен законом Украины О внесении изменений в Конституцию Украины (относительно правосудия).

Уже в ее преамбуле закреплено немало важнейших для Украины принципов, в частности:



право украинского народа на самоопределение,



обеспечение прав и свобод человека и достойных условий его жизни в Украине,

подтверждение европейской идентичности украинского народа,

необратимость европейского и евроатлантического курса Украины,

стремление к развитию и укреплению демократического, социального, правового государства.

В Конституции Украины закреплена также жесткая процедура внесения в нее изменений и дополнений. Для этого необходимо не менее двух третей голосов от конституционного состава Рады. Нельзя вносить изменения, которые отменяют или ограничивают права и свободы человека и гражданина или направлены на ликвидацию независимости или угрожают территориальной целостности государства.

Кроме того, Конституция Украины не может быть изменена в условиях военного или чрезвычайного положения.

Год назад в своем обращении по случаю Дня Конституции на фоне полномасштабной войны РФ президент Украины Владимир Зеленский назвал украинскую Конституцию «точкой развития, к которой мы дошли как государство и общество за века истории». Он подчеркнул, что нормой для украинцев является необходимость «защищать другие нормы», в том числе и конституционные. «Нам хорошо известен термин „демократия“, поэтому мы не знаем, что такое пятый срок [власти президента]. У нас право на протест, собрания и демонстрации — это конституционная статья, а у кого-то — уголовная», — подчеркнул в прошлом году Зеленский.

Он также выразил уверенность, «что рано или поздно и Конституцию Пилипа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и остальные предметы украинской школы точно будут изучать счастливые и улыбающиеся наши детки — в Донецке, Луганске, Мариуполе, в Крыму».