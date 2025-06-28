315 депутатов Верховной Рады проголосовали за украинский Основной закон 28 июня 1996 года в 9:20 утра. Над проектом Конституции они работали перед этим весь предыдущий день и всю ночь.

Реклама

Результатом стал первый в истории Основной закон независимого украинского государства, признанный во всем мире. NV приводит 11 интересных фактов о Конституции Украины.

1. Рада приняла Конституцию Украины почти через шесть лет после принятия Декларации о государственном суверенитете Украины (16 июля 1990) и почти через пять лет после принятия Акта о провозглашении независимости Украины. Принятию документа мешало постоянное противостояние президента и Верховной Рады на фоне длительного социально-экономического кризиса в стране.

2. За шесть лет было 15 проектов Конституции Украины. Кроме Конституционной комиссии, свои проекты предлагали политические партии. Проект Конгресса украинских националистов не предполагал автономии Крыма. А коммунисты предлагали сохранить название УССР, вернуть советскую форму правления и войти в новый союз. Они также хотели ограничить права президента.

3. Во время обсуждения проектов Конституции самыми спорными были вопросы

разделения полномочий между ветвями власти;

государственной символики;

частной собственности;

статуса Крыма;

статуса русского языка.

Проект Конституции Украины 1996 года / Фото: uinp.gov.ua

4. Активная работа над итоговым проектом Конституции Украины продолжалась три месяца. Конституционная комиссия работала эти три месяца без выходных по 13 часов — с 9 до 22. В марте Конституционная комиссия рекомендовала проект к рассмотрению Верховной Радой. В повестку дня его внесли 2 апреля и после двух месяцев доработки приняли в первом чтении. Во время подготовки ко второму чтению в проект Конституции внесли около 6 тысяч правок.

5. Верховная Рада окончательно согласовывала все положения Конституции сутки подряд. 27 июня 1996 года депутаты решили рассматривать проект Основного закона на одном заседании без перерывов. Они голосовали за каждую статью в отдельности и затем за целые разделы. Голосование за Конституцию в целом состоялось в 9:20 утра 28 июня 1996 года.

6. «Є Конституція!» — такими были первые слова спикера Верховной Рады Александра Мороза после принятия Основного закона.

7. За неделю до принятия Конституции 21 июня 1996 года было принято дополнение спикера Рады Александра Мороза о том, что исключительное право определять и изменять конституционный строй Украины принадлежит народу, а государство и его должностные лица не могут это право узурпировать.

8. Рада вносила изменения в Конституцию восемь раз. Некоторые из последующих изменений отменяли предыдущие. Последним изменением 3 сентября 2019 года депутаты сняли с себя неприкосновенность.

Как принимали Конституцию Украины: интересные факты, о которых вы не знали https://www.youtube.com/watch?v=7r39fCbSJNc

9. Незадолго до принятия Конституции президент Украины Леонид Кучма издал указ о проведении всеукраинского референдума о принятии Конституции 25 сентября 1996 года. После того, как Рада приняла Конституцию 28 июня, он отменил этот указ.

10. Леонид Кучма не был в Раде все 24 часа, пока депутаты рассматривали окончательный проект Конституции Украины. Он пришел в сессионный зал за несколько минут до голосования за Основной Закон в целом и выступил, назвав принятие Конституции историческим событием.

Депутаты Верховной Рады фотографируются после принятия Конституции утром 28 июня 1996 года / Фото: Александр Клименко / Голос Украины

11. Международное сообщество одобрило Конституцию Украины, назвав ее одной из самых демократичных в мире.