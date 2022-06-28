«Этот народ невозможно победить»: обращение Зеленского по случаю Дня Конституции — полный текст и видео 28 июня, 09:49 Владимир Зеленский подчеркнул, что украинцы готовы воевать за каждый метр своей земли (Фото:ОПУ)

Во вторник, 28 июня, в Украине отмечают День Конституции страны, принятой Верховной Радой в 1996 году.

По случаю праздника президент Владимир Зеленский записал видеообращение к народу.

В своей речи он совершил экскурс в историю, напомнив о непреодолимом стремлении украинцев к созданию собственного государства, и подчеркнул право Украины на свободу, самоопределение и собственный путь, который не будет зависеть от прихотей ее врагов, даже если речь идет о таких огромных и агрессивных странах как РФ.

Видео дня

Полный текст обращения:

Дорогие украинцы! Несокрушимые граждане несокрушимой страны!

Великий народ с большой историей!

Сознательное общество правового государства!

Тот факт, что все вышеупомянутое — правда, доказывает многое.

Древние документы и летописи, памятники истории и права, религиозные традиции и народные обычаи, наука, литература, музыка, живопись, легенды и мифы, пословицы и поговорки и даже выпуски новостей. Все это по-своему изображает наше государство и нас с вами. Но есть одна вещь, которая, по моему мнению, дает наиболее детальную и объективную оценку. Это Конституция Украины!

Это точка развития, до которой мы пришли как государство и общество за веки истории. Государственное устройство — это наш интеллект. Форма правления показывает, перешли ли мы на следующий уровень цивилизации, или застряли в эре тирании и диктатуры. Конституция как рентген показывает наши сильные и слабые стороны. Наши принципы, ценности, наши идеалы. Уровень свободы и права, которые мы готовы защищать. Уровень зрелости и обязанности, готовые выполнять. Нормы Конституции позволяют расшифровать генетический код нашей нации. Найти ответ на два главных вопроса: что такое Украина и кто такие украинцы?

Это наш подробный портрет. И особенно сейчас, во время полномасштабной войны, ярко проявляются его главные черты. Мы приняли Основной закон государства 26 лет назад. 26 лет спустя защищать свое государство для нас — основной закон. Почему? Ответ есть в преамбуле Конституции. Основы ее принятия 26 лет назад являются основами нашей борьбы сейчас. Объясняют, почему и за что мы боремся. Это право украинского народа на самоопределение, всенародно одобренная независимость Украины, необратимость пути в Европу. Это ответственность перед Богом, собственной совестью, предыдущим, нынешним и будущим поколениям.

Не мы начали войну, не мы стреляли первыми и не мы первыми напали. Мы защищаем Украину, которая является суверенным, независимым, демократическим, социальным и правовым государством. Взяв в руки оружие, мы не колебались, как на развилке. Не выбирали, защищать первую статью Конституции или соблюдать первую заповедь Божью. Бог на нашей стороне, он говорит, что защищать родной дом от нечисти — не грех. Грех его не защищать.

Наш суверенитет распространяется на всю территорию. Мы унитарное государство. Наша территория в пределах существующих границ цельная и неприкосновенная. Поэтому на востоке и западе, на юге, севере и в центре наш народ героически бьется за эти принципы и вторую статью нашей Конституции. Сдерживает вторую армию мира.

Который безразличны все угрозы и риски Третьей мировой войны. Но нам не безразличны нормы третьей статьи Конституции. Человек, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность — это самая высокая социальная ценность. И наши люди ценой жизни, здоровья и безопасности защищают этот принцип. С честью и достоинством!

Для нас норма — защищать это. Для нас норма — защищать другие нормы.

Земля — это основное национальное богатство. Ее недра, воздух, водные и другие природные ресурсы территории, континентального шельфа и морской зоны — это собственность украинского народа. Мы будем биться за каждый метр нашей земли до последнего глотка воздуха.

Потому что изменять конституционный порядок в Украине может только народ. Никто не может узурпировать государственную власть. Нам хорошо известен термин «демократия», поэтому мы не знаем, что такое пятый срок. У нас право на протест, собрания и демонстрации — это конституционная статья, а у кого-то уголовная.

Государственные символы носят для нас совсем не символический и не формальный характер. Наш Государственный флаг — флаг из полос синего и желтого цветов. Два священных цвета. Третьего не дано. Как не дано чужому триколору рееть на нашей земле, в нашем небе как-то иначе, чем с приставкой «временно».

Наш герб — знак Княжеского Государства Владимира Великого. Это трезубец. Не двуглавые птички. Потому что здесь такое не взлетает.

Наш Государственный гимн «Ще не вмерла України і слава, і воля…». Они живут и будут жить. Наш народ в оккупированных городах не боится массово выходить на мирные акции и петь свой гимн. Громко петь. Глядя в глаза оккупанту, петь, что они погибнут, как роса на солнце. Этот народ невозможно победить! Только уничтожить. Но это невозможно. Ибо мы козацкого рода!

И наш государственный язык — украинский. И мы уважаем все остальные языки. Никакой не притесняем. Поэтому за Украину сегодня воюют и на украинском, и на крымскотатарском, и на польском, и на русском, и белорусском, и молдавском, и венгерском, и румынском, грузинском и многих других языках! Потому что такое зло — понятно без слов. И побеждать можно без слов.

Оккупант ждал гостеприимный прием, а получил яростное сопротивление. Встреча не хлебом-солью, а «Стугой» и «Джавелинами», «Байрактаром» и «Нептуном», «Ольхой» и «Хаймарсами».

Наше сопротивление длится уже 125 дней. Для мира — это восьмое чудо, для врага — девятый вал, а для нас — 17-я статья Конституции Украины. Защита Украины — это важнейшие функции государства и дело всего украинского народа.

У нас нет другого выбора, чем защищать свой выбор. Наша обязанность — защищать наши права. Права, гарантированные Конституцией.

Неотъемлемое право на жизнь, которую Россия нарушила десятки тысяч раз и унесла десятки тысяч жизней. Это неприкосновенность жилья, которую ежедневно и каждую ночь нарушают ракеты, бомбы и пули.

Это права, привычные и неотъемлемые для нас. Это свобода слова. Именно поэтому украинцы не побоялись сказать врагу «идите домой». Ибо имеют свободу мысли. Умеют думать, видеть, слышать, понимать, отличать правду от лжи. Это право выбирать и быть избранным. Невозможность быть арестованным ни за что. Свобода передвижения. Неприкосновенность. Это все права детей.

За все это мы сражаемся сегодня. Чтобы отстоять, вызволить и восстановить. Чтобы наши будущие поколения имели права, наше поколение не имеет права сдаться. У нас нет и такого желания. Враг не сможет осознать силу, с которой мы готовы сражаться за свою свободу, за свои права и свободы. Тот, кто не имеет этого сам, никогда не лишит этого других. Именно поэтому для нас неизбежна победа. Для врага неизбежно наказание. И оно наступит. Наступит и мир.

И наши дети, наконец, пойдут в школу. Они с детства знают, что такое свобода и борьба за нее. Что такое права. Что такое Конституция Украины.

И какие у нее славные правовые предки. В частности, Конституция Пилиппа Орлика, которой более 300 лет. Ее называют первой письменной Конституцией Европы. И в прошлом году она впервые побывала дома, в Украине. Была выставлена в Киеве, но справедливо, чтобы ее читали в каждом уголке Украины. Для этого она будет переведена с латыни на украинский язык, и десятки тысяч экземпляров отправятся в украинские школы! Мы уверены, что рано или поздно и Конституцию Пилиппа Орлика, и Конституцию независимой Украины, и все остальные предметы украинской школы будут точно изучать счастливые и улыбающиеся наши детки — в Донецке, Луганске, Мариуполе, Херсоне, в Крыму!

Победа не за горами! Победа за нами!

С Днем Конституции Украины, дорогие граждане!

Слава вам!

Слава Вооруженным Силам Украины!

Слава Украине!

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