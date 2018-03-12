Чубаров: Крымские татары не будут принимать участия в незаконных "выборах" президента РФ

Кремль пытается втянуть в "выборы президента" как можно больше людей

Представители крымскотатарского народа не будут принимать участие в так называемых "выборах президента России" на территории оккупированного РФ полуострова.

Об этом у себя в Facebook заявил народный депутат, председатель Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров.

"Крымские татары демонстрируют верность принципам международного права и непоколебимость своей позиции в оценках российской оккупации Крыма, проявляют солидарность со всеми крымскими политзаключенными, выражают единение с семьями убитых и насильно похищенных соотечественников. Крымские татары не будут принимать участие в незаконных выборах 18 марта 2018 года, которые будут проводить российские оккупанты во временно оккупированном Крыму", - написал он.

По словам Чубарова, "чувствуя неизбежность наказания за совершенные и совершаемые ими международные преступления", Путин и его окружение "пытаются втянуть в осуществляемые ими преступления как можно большее количество мирных граждан".

"Проведение выборов президента РФ на временно оккупированной территории Крыма является незаконным, соответственно, граждане, принимающие непосредственное участие в его подготовке и проведении, будут считаться нарушителями действующего законодательства Украины", - подчеркнул он.

При этом Чубаров добавил, что Меджлис ощущает на себе "беспрецедентное давление и прямые угрозы" со стороны "российских оккупантов и местных коллаборационистов с целью принудить их к участию в незаконных выборах".

Ранее Чубаров сообщил, что Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на "выборы" в Крыму.

НВ