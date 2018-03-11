Чубаров: Российские СМИ снимают мигрантов для репортажей об участии крымских татар в выборах

Крымские оккупационные СМИ уже готовят сюжеты на день выборов президента России, в которых будут показывать якобы крымских татар, которые радостно пришли на голосование, заявил глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров в эфире 112 Украина.

"Будут показывать людей в национальных костюмах, болгар, немцев, а вот тут крымские татары, а вот украинцы в вышиванках", - рассказал Чубаров.

По его словам, российские СМИ начали использовать в репортажах трудовых мигрантов, прибывших в Крым с 2014 года.

"Собирают людей, которые работают на терминале Симферопольского аэропорта, на строительстве военной дороги Таврида, людей такой, скажем, неславянской внешности. Их тоже будут использовать на выборах, чтобы сказать, что это местные пришли на выборы", - рассказал глава Меджлиса.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В них участвуют восемь кандидатов: Владимир Путин, Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов, Григорий Явлинский и Алексей Навальный.

Напомним, Министерство иностранных дел Украины заявило, что введет санкции против лиц, способствовавших проведению выборов президента России на территории Крыма.