Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на "выборы" в Крыму – Чубаров

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Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что РФ подключила спецслужбы, чтобы обеспечить высокую явку крымских татар на незаконных выборах президента России в Крыму. Об этом сообщает Голос Америки.

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальную неучастие крымских татар в имитируемом "референдуме" 2014 года", – сообщил председатель Меджлиса.

Чубаров также подчеркнул, что российские оккупационные власти оказывают давление на религиозных лидеров крымскотатарского населения, вызывают в ФСБ имамов и угрожают отлучением от общин и невозможностью дальнейшей религиозной деятельности в случае с отхождением от политического курса РФ.

Также, по словам председателя Меджлиса, оказывается давление на студентов, которых предупреждают о сложностях с учебой, если они не будут проявлять должную активность на "выборах".

"Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Вербуют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой был бы гораздо выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – считает Чубаров.

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Напомним, что Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

По неподтвержденным данным, президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах в оккупированном Крыму.

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