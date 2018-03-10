Россия задействовала спецслужбы, чтобы обеспечить явку крымских татар на "выборы" в Крыму – Чубаров

Председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров заявил, что РФ подключила спецслужбы, чтобы обеспечить высокую явку крымских татар на незаконных выборах президента России в Крыму. Об этом сообщает Голос Америки.

"По данным, которые мы получаем, оккупационная власть в Крыму мобилизует все для того, чтобы обеспечить высокий уровень явки людей на незаконные выборы. Особое внимание уделяется крымскотатарской части электората, и такое ощущение, что в этот раз оккупанты хотят отыграться за тотальную неучастие крымских татар в имитируемом "референдуме" 2014 года", – сообщил председатель Меджлиса.

Чубаров также подчеркнул, что российские оккупационные власти оказывают давление на религиозных лидеров крымскотатарского населения, вызывают в ФСБ имамов и угрожают отлучением от общин и невозможностью дальнейшей религиозной деятельности в случае с отхождением от политического курса РФ.

Также, по словам председателя Меджлиса, оказывается давление на студентов, которых предупреждают о сложностях с учебой, если они не будут проявлять должную активность на "выборах".

"Такое же давление испытывают учителя, которые сейчас составляют списки детей и их родителей, проводят с ними беседы. Вербуют людей для участия в выборах и через крымскотатарских предпринимателей ... Для Путина и его окружения очень важно, чтобы в Крыму была не просто продемонстрирована явка, а такая явка, степень которой был бы гораздо выше, чем в России, в том числе и среди крымских татар", – считает Чубаров.

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Напомним, что Верховная Рада призвала международное сообщество не признавать результаты выборов президента РФ в связи с незаконным проведением голосования на территории временно оккупированных Крыма и Севастополя.

Выборы президента РФ назначены на 18 марта 2018 года – день аннексии Крыма. В этот день четыре года назад было подписано так называемое соглашение "о принятии Крыма и города Севастополя в состав России".

По неподтвержденным данным, президент России Владимир Путин собирается проголосовать на выборах в оккупированном Крыму.