Кто будет руководить Украиной после войны. О новых элитах и вероятности «орбанизации» Киева из-за ошибок Вашингтона — интервью с Глибовицким 6 июля, 22:19 NV Премиум Уже сегодня в Украине видны два полюса, которые в будущем будут определять ее политическое пространство, утверждает специалист по долгосрочным стратегиям Евген Глибовицкий (Фото:Наталья Кравчук)

Евген Глибовицкий — о результатах социальной инженерии в Крыму и на Донбассе, причинах непонимания Европой собственных ценностей и фатальных последствиях украинской демографической катастрофы.

С публичным интеллектуалом, публицистом и специалистом по долгосрочным стратегиям Евгеном Глибовицким NV встречается в канун пятисотого дня большой войны в Украине, чтобы обсудить не только военное настоящее, но и послевоенное будущее. Политические возможности и риски которого видны уже сегодня.

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О том, как Украине избежать сценария орбановской Венгрии, каким будет политический ландшафт страны после войны, что может дать Украина Европе и миру в рамках международных союзов и как неправильно решенные дилеммы мигрантов и оккупированных территорий могут перечеркнуть наше будущее, Глибовицкий рассказывает NV.

Больше всего за почти полтора года большой войны меня удивило, как быстро произошла адаптация украинской администрации к новым условиям. Речь о Владимире Зеленском и тех, кто ближе всего к нему. То, как отреагирует украинское общество, было более-менее понятно. И то, в чем украинцев больше всего недооценивали как россияне, так и на Западе, тоже было хорошо заметно. Мы знали, что наши институты слабые, но сильнее, чем о них думают. Мы знали, что наши сети невидимы, но реальны. Мы знали, что способ, каким образом мы можем взаимодействовать друг с другом, организовываться и сопротивляться, не укладывается в привычные модели как для наших врагов, так и наших партнеров. А вот персональный фактор, фактор Зеленского был до самого последнего момента неизвестен. Он проявил себя, существенно превысив ожидания, которые были в обществе о нем как о лидере. И я думаю, что он дал очень четкий ответ тем его критикам, которые больше всего боялись не так смены Порошенко на Зеленского, как того, что это изменение может оказаться фатальным для государственности в случае войны. Это меня больше всего удивило.