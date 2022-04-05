Что происходит в Крыму. Тамила Ташева — о беглецах-призывниках, росте цен и эвакуации тел военных 5 апреля, 10:56 Цей матеріал також доступний українською На фото — Тамила Ташева, заместитель представителя президента Украины в Крыму (Фото:blackseatv.com)

Тамила Ташева, заместитель представителя президента Украины в Крыму, рассказывает о том, что происходит во время войны на полуострове, который Россия использует как военную цитадель.

Во время полномасштабной войны России против Украины Крым превратился в мощный плацдарм русской армии. Именно оттуда россияне пошли на Херсон и захватили его, то же произошло с некоторыми меньшими городами в Запорожской и Донецкой областях. Теперь на полуостров российские военные возвращаются за восстановлением, сюда вывозят тела своих погибших, а из акватории Черного моря у Крыма наносят удары по Украине.

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О том, как живет Крым и его жители в условиях полномасштабной войны НВ рассказывает Тамила Ташева, заместитель представителя президента Украины в Крыму.

— Как сегодня выглядит Крым на новом этапе российской войны в Украине?

— Несколько дней назад я находилась во Львове, куда попали ракеты, запущенные с кораблей, расположенных у черноморских берегов Крыма. Еще весной прошлого года активное накопление военной силы в Крыму стало заметным, особенно в Севастополе, где российские военные оставляли военные базы. Особенно очевидной ситуация стала в ноябре, когда на полуострове уже видели маневры военной техники, которую никто не скрывал особо. Прибывший в АР Крым и Севастополь контингент довольно быстро был переброшен на материковую часть Украины, и этот военный контингент достаточно активно используется в текущих операциях.

Большинство этих военных не являются крымчанами, но крымчане также принимают участие в военных операциях РФ против Украины, и это второй тезис, который важно сказать: крымчане не всегда воюют в рядах российской армии по собственной воле, часто они не контрактники, а срочники, которых Россия, несмотря на опровержение, использует в войне, и у нас собрано по этому поводу много данных.

С начала апреля в России стартует весенний призыв, мобилизационная кампания также касается оккупированного Крыма. Страна-оккупант пытается активно призывать в ряды армии крымских татар. Также военкоматы РФ пытаются как можно скорее, иногда манипулятивным путем, подписывать контракты с солдатами срочной службы. И это тоже большая опасность для граждан в Крыму. Освободиться от призыва практически невозможно.

Мы знаем, что сейчас многие семьи с детьми призывного возраста пытаются покинуть полуостров, через Керченский мост едут в РФ, оттуда пытаются добраться до третьих стран — автомобилем в страны Балтии, или самолетом — в Армению, Турцию и ОАЭ. К сожалению, последний путь довольно дорогостоящий. Например, билеты в Турцию из аэропортов России могут стоить около $2.000. Многие консультируются, будет ли правонарушением въезд в Украину со стороны европейских стран, если Крым люди покидали через Россию. Мы объясняем, что это, конечно, правонарушение, но в неотложных условиях это лучший из возможных выходов

— Как проявляется война на полуострове?

— Крым не только база для запуска ракет в сторону Украины, сюда также свозят трупы погибших, это уже не секрет даже для тех, кто замечать войну не хочет. Точных цифр, конечно, никто не знает, но похороны идут постоянно. Мы следим за разного рода пабликами и телеграм-каналами, да и похороны крымских погибших публичны. Списки погибших и пленных, которые нам предоставляют в СБУ и ВСУ, позволяют отслеживать тех, кто является жителями Крыма. Мы уже идентифицировали 21 человека, являющихся уроженцами Крыма, часть из них — те военные, кто предал присяге Украины. Этих людей хоронили в Евпатории, Алупке и других уголках Крыма.

Хоронят только крымских. По нашей информации, морги Крыма забиты трупами военных — не крымчан. В районе симферопольского вокзала две недели назад была довольно сильно ощутима трупная вонь, местные исследовали его локализацию до товарных вагонов, прибывших в Симферополь.

Кроме того, медицинская гражданская инфраструктура также используется для российских военных целей. Шестая городская больница Симферополя, достаточно большая, полностью превратилась в военный госпиталь, больница в Джанкое, ряд садиков и школ в северном Крыму также принимают раненых российских военных. Так что реальные масштабы войны спрятать уже невозможно.

— Насколько охота на людей с проукраинской позицией в Крыму усилилась во время войны?

— Постепенно и изредка люди начинают выходить на протесты. Таких немного, потому что уже восемь лет Крым — территория страха, где протестующих ждут арест и пытки. В российском законодательстве уже есть статья за призывы к дискредитации российской армии, и они почти сразу в Крыму эту статью стали применять. Так ее применили к известному крымскотатарскому активисту Заиру Смедлю, который имел административный арест по этой статье. Ранее 16 марта был задержан Абдурешит Джепаров, его обвинили в экстремистской деятельности. Интересно, что РФ преследует и тех, кто радостно в прошлом ее встречал: есть такая крымская коммунистка Елена Гукова, это пожилая женщина, не скрывающая своих прокоммунистических взглядов, сейчас она выступает против войны, называет войну войной и отвечала за это в суде. Мы прогнозируем, что усиление запретов будет происходить и дальше.

— Каково сегодня социально-экономическое положение в Крыму, влияют ли санкции против России на жизнь полуострова?

— К нам постоянно попадают некоторые документы из Крыма и Севастополя, нам фотографируют полки магазинов. Если в России есть проблемы с продуктами питания, такими как сахар, растительное масло и т. д. , это отражается и на полуострове. У нас на руках есть письма поставщиков продуктов в Севастопольскую оккупационную администрацию, где они предупреждают, что в Севастополе цена на сахар и хлеб будет расти до 35%, на рис — на 12%, а цена на товары первой необходимости вообще может возрасти в ближайший период до 65%. Поскольку государство предписывает искусственно сдерживать цены, поставщики просят компенсировать убытки из бюджета Севастополя. Есть проблемы в работе одного из крупных крымских производителей хлеба, предупреждающего о перебоях в поставке хлеба, таких сигналов много.

Относительно активной продажи квартир россиянами в Крыму, та, гулявшая по интернету карта, на самом деле не отражает реальность, поскольку мы исследовали, что она аккумулирует данные по состоянию на 2021 год и не обновляется в реальном времени. Как известно из наших источников, представители правоохранительных органов МВД, ФСБ, Центра противодействия экстремизму, некоторые судьи действительно пытаются избавиться от имущества в Крыму. Это еще не приобрело массовый характер, но тенденции к усилению таких процессов есть. Связано ли это с тем, что регион перестает быть безопасным — окончательных мотивов мы не знаем.

— Какая пропагандистская работа ведется в Крыму?

— Вот, например, у нас есть документ, как одна неправительственная организация в официальном письме обращается в органы образования с предложением провести на территории Крыма патриотический конкурс детских рисунков «Z-патриот», и такого очень много. Тематические рисунки: Zа пообеду, Сила V правде, Мы против нацизма, Вечная боль — вечная память — это то, что дети рисуют в садах и школах. Очень активная пропаганда ведется в школах, каждый понедельник в 8.45 и 13.45 проходит торжественная линейка, где дети должны выстроиться, чтобы послушать гимн России, слушать имена погибших в спецоперации на территории Украины, активно пытаются привлекать к пропаганде крымских татар. Нам присылают скрины сообщений: «Уважаемая М., вы имеете расположение среди крымскотатарского сообщества, просим вас активнее участвовать в поддержке российской власти и рассказывать, что крымские татары — благодарные русские».

Понятно, что продолжает расти на полуострове Юнармия — это парамилитарная детская организация, похожая на пионерию, только для детей с восьми до 18 лет. В Юнармии детей готовятся быть солдатами, бросать гранаты, стрелять и вести рукопашный бой.

— Как изменяются настроения как проукраинского, так и пророссийского сообществ Крыма в свете прозвучавшего на переговорах тезиса об обсуждении статуса Крыма и Севастополя в течение следующих 15 лет?

— Все мои контакты в Крыму поддерживают Украину, они надеются, что эта ужасная для украинского народа война все же приблизит возвращение Крыма в Украину. Какая-то часть верит, что это произойдет сейчас, кто-то понимает, что очень быстрого решения ситуации не будет. Быстрое решение означало бы возвращение Крыма военным путем, но этого не будет. В нашей национальной стратегии деоккупации заложены стратегии политико-дипломатического решения ситуации, не военный путь, об этом говорит постоянно и президент. Мы все понимаем, что в Крыму живут наши люди, и военное возвращение Крыма увеличит количество жертв среди наших граждан, число которых и сегодня велико.

— Российские власти сегодня занимаются депортацией или просто киднепингом украинских граждан из Мариуполя, Бердянска и других городов. Часть этих людей увозят в Крым. Какая у них судьба?

— Что касается так называемых гуманитарных коридоров РФ: действительно есть люди, которые из Мариуполя и Бердянска въезжают в Крым. В Крыму у таких людей забирают украинские паспорта и выдают временные удостоверения на получение убежища, которые обычно всем миром и Украиной не признаются. Какое-то время эти люди находятся в Крыму в лагерях. Также существует документ квотирования беженцев войны по регионам России, сколько регион может принять беженцев из Украины. Квота Крыма уже точно исчерпана, поэтому людей, вероятно, будут дальше направлять в другие, часто довольно отдаленные регионы РФ.

По факту мы имеем дело с настоящим киднепингом или даже рабством, потому что фактически люди лишены выбора, где жить, собственных документов и возможности распоряжаться жизнью. Сейчас государство начало прорабатывать механизмы возвращения этих людей домой в Украину. К сожалению, многое сейчас зависит от страны-агрессора. Пока они из всего этого делают пропагандистскую картинку Беженцы из Украины убегают от неонацизма. Это тоже усложняет нашу работу.

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