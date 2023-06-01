Поражение демократии. Какая критическая проблема в западных обществах питает рейтинги Орбана и Трампа — известный философ 1 июня, 08:40 Дональд Трамп опирается на популистские идеи и лозунги (Фото:REUTERS/Carlos Barria/File Photo)

Образованные элиты западных стран не смогли преодолеть проблему неравенства в этих обществах, что сейчас подпитывает рейтинги политиков-популистов, таких как Дональд Трамп в США или Виктор Орбан в Венгрии.

Такое мнение в интервью NV высказал известный американский философ Фрэнсис Фукуяма.

По его словам, основная проблема заключается в том, что во многих развитых обществах на Западе «образовался разрыв между людьми, которые имеют хорошее высшее образование, и теми, кто его не имеет».

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«. Это основное разделение. Люди с хорошим образованием группируются в больших городах, где они имеют много возможностей, а люди с недостаточным образованием, с более консервативными ценностями живут в меньших городках и селах или в сельской местности», — объясняет Фукуяма.

По его словам, поддержка Дональда Трампа в США происходит именно от этой второй категории людей — менее образованных, которые не живут в больших городах.

«Я думаю, что люди из этой категории переживают настоящее возмущение, потому что образованные профессиональные люди смотрят на них свысока. Они думают, что они необразованные, что они невежды, что у них много предубеждений и так далее», — приводит примеры философ.

Он считает, что в течение последних лет эти образованные элиты «смогли во многом направлять политику на увеличение неравенства». «Они создали своеобразную глобальную экономику, которая действительно приносила пользу им самим, но не обязательно людям, которые отличались от них. Поэтому такая реакция понятна и естественна, люди, которые голосуют за популистских лидеров, таких как Орбан или Трамп, имеют на это право, потому что исходят из собственного ощущения неравенства", — подчеркивает Фрэнсис Фукуяма.

По его мнению, это проблема не только США и Венгрии, но и очень многих стран, «где люди перестают слушать других людей и делают предположения о них, не зная их». «Изоляция первых от вторых растет. А потом становится еще хуже, потому что другая сторона реагирует, и это запускает своеобразную спираль недоверия», — резюмирует Фукуяма.

Американский политический философ Фукуяма стал знаменитым в 90-х, когда спрогнозировал будущее человечества в своей знаковой книге «Конец истории и последний человек». Впрочем, мега-популярный тогда, сегодня этот труд уже считается утопией, потому что отражает надежды мира в конце ХХ века, что в конце концов все государства будут считать либеральную демократию и рыночную экономику приоритетными для себя.

После того как XXI век доказал ошибочность этого прогноза — в сегодняшнем мире существуют и создаются новые авторитарные режимы, процветает популизм и начинаются войны — Фукуяма, уже профессор уважаемого Стэнфордского университета, выпустил свою вторую популярную книгу «Идентичность. Потребность в достоинстве и политика обиды».