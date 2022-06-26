В Баварии стартовал саммит лидеров G7. Некоторые уже согласовали эмбарго на российское золото 26 июня, 15:34 Цей матеріал також доступний українською Лидеры G7 и ЕС во время встречи в баварском замке Эльмау, 26 июня 2022 года (Фото:John MacDougall/Pool via REUTERS)

Лидеры нескольких стран Большой семерки подтвердили, что вводят запрет на импорт российского золота во время саммита G7, начавшегося в баварском замке Эльмау. Официальное заявление об эмбарго сделают во вторник, 28 июня.

Об этом сообщает Reuters.

Великобритания, США, Канада и Япония запретят импорт российского золота. Этот шаг поддержала также и Франция. Отмечается, что сразу не было понятно, достигнут ли страны консенсуса по этому вопросу. Президент Европейского совета Шарль Мишель считает, что его нужно решать осторожно — иначе может быть обратный эффект.



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«Меры, которые мы объявили сегодня, напрямую ударят по российским олигархам и в сердце военной машины Путина. Нам нужно измотать путинский режим через его финансирование. Великобритания и наши союзники делают это», — заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

По словам неназванного американского чиновника, золото является ключевым экспортом и источником доходов для РФ «с точки зрения способности совершать операции с мировой финансовой системой».

Как пишет агентство, ссылаясь на источник в правительстве Германии, лидеры G7 вели «действительно конструктивные» переговоры о возможном ограничении цены на импорт российской нефти. Также ожидается, что Большая семерка обсудит варианты преодоления роста цен на энергоносители.

Ежегодно Россия производит около 10% всего мирового золота, являющегося важным активом Центробанка РФ. После оккупации Крыма в 2014 году золотые запасы страны-агрессора выросли в три раза.

Ранее на фоне слухов о введении таких санкций в РФ сделали шаг к засекречиванию данных о золотом запасе. Российская Госдума приняла законопроект, позволяющий признавать гостайной сведения о размерах золотого запаса и государственных валютных резервов РФ.



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