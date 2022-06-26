«Устроим верховую езду с голым торсом». Лидеры G7 высмеяли Путина
В Германии проходит встреча лидеров G7 (Фото:Reuters/Pool)
Лидеры Большой семерки на саммите в Германии высмеяли «крутой» образ российского диктатора Владимира Путина, вспомнив его фотосессию на коне с голым торсом.
Соответствующее видео опубликовало в YouTube агентство AFP.
Так, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, садясь за стол, спросил у коллег, будут ли они снимать пиджаки.
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо ответил, что лучше дождаться официальной совместной фотографии, а потом уже снимать пиджаки.
«Но мы должны показать, что мы жестче Путина», — возразил ему Джонсон.
Тогда Трюдо, намекая на известную фотографию главы Кремля, на которой он едет верхом на коне без рубашки, добавил: «Мы устроим демонстрацию голых торсов во время верховой езды».
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила, что «верховая езда — лучшее, что есть на свете».
26 июня в Баварии стартовал саммит лидеров G7.
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