Бочковский не будет работать на посту главы ГСЧС - Аваков

Министр внутренних дел Арсен Аваков заверил, что восстановленный судом в должности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Сергей Бочковский на этой должности работать не будет.

По словам Авакова, уголовные статьи, по которым обвиняется Бочковский, "несовместимы с государственной должностью", сообщает Украинская правда.

"А то, что он, используя особенности судебного производства и особенности законодательства, пытается восстановиться в должности, показывает уровень его циничности в прошлом", - сказал глава МВД.

Он также отметил, что сейчас Госслужбой по чрезвычайным ситуациям "успешно руководит достойный человек - генерал Чечеткин".

"И будет руководить в дальнейшем, пока не будет иного решения Кабмина. Насколько я знаю, Кабмин не планирует никак реагировать на промежуточное решение суда", - подытожил Аваков.

Ранее сообщалось, что Бочковский подал в Минюст заявление с требованием выполнить решение суда о восстановлении его в должности.

Напомним, Окружной административный суд Киева признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении Сергея Бочковского с должности главы ГСЧС.

В Министерстве внутренних дел сообщили, что Бочковскому инкриминируют статьи 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом), 364 (злоупотребление властью или служебным положением) и 366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Там добавили, что будут обжаловать решение суда по Бочковского в законном порядке.

27 апреля Бочковский пришел к управлению ГСЧС в сопровождении адвоката, однако на проходной его отказались пропускать внутрь здания.

25 марта 2015 на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Сергея Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство освободило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский районный суд Киева 28 марта 2015 удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1184 миллиона гривен. Он вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Бочковскому и Стоецкому инкриминировали организацию коррупционной схемы тендерной закупки горюче-смазочных материалов по завышенным ценам.